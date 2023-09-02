Цей соус замінить магазинний кетчуп: гостра грузинська аджика - простий рецепт
2 вересня 2023, 17:50Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Аджика – це справжній діамант східної кухні, який додасть гостроти і аромату вашим стравам. Насолоджуйтеся цим соусом у поєднанні з м'ясом, рибою чи овочами.
Аджика – це гострий соус, який має в собі глибокий смак і аромат, він є характерною стравою для східної кухні. Ви легко можете приготувати його вдома за допомогою нашого простого рецепту.
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Рецепт гострої аджики
- Час: 1,5 години
- Порцій: 2 літри
Неперевершено смачно / Фото lady kitchenІнгредієнти:
– 3 кілограми помідорів;
– 1 кілограм червоного перцю;
– 1 – 2 перцю чилі;
– 2 цибулини;
– 150 грамів часнику;
– пів кілограма моркви;
– пів кілограма яблук;
– пів склянки оцту;
– пів склянки цукру;
– 4 чайні ложки солі;
– чверть склянки оливкової олії;
– спеції: по 1 чайній ложці коріандру, пів чайної ложки гострого перцю, меленого чорного перцю і за бажанням шафрану.
Приготування:
- Спочатку підготуйте овочі: бланшуйте помідори (наприклад, опустіть їх на хвилину в окріп), очистіть від шкірки, наріжте четвертинками, видаліть плодоніжки та насіння.
- М'якоть наріжте кубиками.
- Перець розріжте на 4 чверті, видаліть насіння, потім наріжте кубиками.
- Очистіть перець чилі від кісточок і дрібно наріжте.
- Почистіть цибулю, часник, моркву і яблука.
- Цибулю наріжте кубиками, часник дрібно нашаткуйте, а моркву натріть на тертці з великими отворами.
- Яблука наріжте шматочками і видаліть серцевину.
- Покладіть усі овочі на дно великої каструлі й, накривши кришкою, доведіть до кипіння на сильному вогні. Не забудьте регулярно помішувати.
- Після закипання додайте добавки: оцет, цукор, сіль, оливкову олію і спеції.
- Перемішайте, накрийте кришкою та готуйте приблизно 1 годину. Час від часу помішуйте овочі під час варіння.
- Подрібніть овочі за допомогою товкачки для картоплі або перемеліть їх у кухонному комбайні на дрібні шматочки та варіть під кришкою ще 1 годину на трохи меншому вогні, час від часу помішуючи.
- Зніміть кришку і готуйте приблизно 1 годину, знову періодично помішуючи.
- Гарячий соус розлийте в ошпарені і сухі банки, закрийте чистими і сухими кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Зберігайте в коморі, підвалі або кухонній шафі.