Как этого не допустить: почему борщ теряет цвет

Трудно представить себе воскресный обед без красного наваристого борща. Однако иногда может случиться крушение и блюдо потеряет свой цвет.

Красный борщ, на первый взгляд, достаточно сложен в приготовлении. Он может получиться невкусным, кислым или слишком светлым. Почему борщ теряет цвет при варке? Причин может быть несколько. Вот простые советы, как сохранить цвет этой гордости украинской кухни.

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Почему борщ изменил свой цвет

Мало кто знает, почему борщ теряет цвет при варке. Для приготовления борща обязательным ингредиентом является свекла. Именно этот овощ придает блюду такой красивый цвет. К несчастью, это химическое соединение достаточно нестабильно и на него влияют различные факторы., среди которых температура. Бетаин быстро разлагается, если борщ будет кипеть.

Невероятное блюдо / Фото unsplash

Если варить блюдо слишком долго или довести его до кипения, красный цвет побледнеет. Готовить его нужно, так же как и бульон, то есть поставить конфорку на очень маленькую мощность, чтобы борщ варился медленно и только "моргал". За это время все его ингредиенты отдадут лучшему блюду.

Как сделать, чтобы борщ имел хороший цвет

В приготовлении борща немаловажную роль играют специи. Не забудьте о соли, перец, майоран, зерна душистого перца и лавровый лист. Это придаст супу сладкий, но слегка острый вкус. Лучше всего варить овощи до мягкости. Можно пассеровать все овощи вместе, как этого требует классический рецепт, но в конце варки добавить в кастрюлю немного сырого свекловичного сока.

Кислота (лимонная или уксус) помогает сохранить цвет свеклы. В самом конце можно добавить 4 столовых ложки лимонного сока или немного винного уксуса. Такая небольшая кислинка важна не только своим цветом., но и вкусом.

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