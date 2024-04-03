Вкуснее, чем в магазине: домашняя рубленая колбаса – рецепт для каждого

3 апреля 2024, 21:02
Читати новину українською

Источник:

Укр.медиа

Домашняя колбаса – это отличный выбор для праздничного стола на Пасху. Она не только вкусная, но и чрезвычайно аппетитная.

Если приготовить колбасу дома, она подарит просто незабываемый вкус праздника. Это станет не просто блюдом, а вашей маленькой гордостью.

Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге

Рецепт колбасы

  • Время: 3 часа
  • Порций: 4

Невероятный вид и вкус / Фото vecteezy

Ингредиенты:
– 1,2 килограмма свинины (нежирная лопатка) + 200 – 300 грамм сала (можно взять 1,5 килограмма ошейка и не использовать сало);
– 2 небольшие головки чеснока;
– 2 чайные ложки соли;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 100 миллилитров ледяной воды;
– 2 – 2,5 метра свиной кишки;
для варки:
– 2 лавровых листа;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Начните с нарезки свинины и сала на кубики размером 1 на 1 сантиметр и добавьте измельченный чеснок, соль, черный перец и ледяную воду.
  2. Перемешайте эту массу в течение 10 минут, пока она не станет более липкой и однородной.
  3. Тщательно промойте кишку внутри и снаружи.
  4. Наденьте кишку на насадку, фиксируя край кишки с помощью узла или хлопчатобумажной нити.
  5. Наполните кишку не слишком плотно, чтобы избежать лопания во время термической обработки, и сверните колбасу.
  6. Сформируйте одну длинную колбасу или несколько меньших.
  7. С помощью зубочистки или иглы проколите колбасу каждые 2 – 3 сантиметра, чтобы избежать лопания во время варки.
  8. Поставьте колбасу в холодильник на 5 часов.
  9. Добавьте соль и лавровый лист в кипящую воду и поместите туда колбасу.
  10. Варите в течение 20 – 25 минут при температуре около 80 – 85 градусов, чтобы сохранить сочность колбасы.
  11. После варки обжарьте колбасу на растительном масле до золотистого цвета.

Как закоптить колбасу

Также эту колбасу можно закоптить. Время варьируется в зависимости от вашей коптильни. Используйте термометр для измерения внутренней температуры. Внутри она должна быть около 71°C. Это гарантирует, что мясо безопасно для потребления.

Проверьте внешний вид колбасы. Она должна иметь золотисто-коричневый цвет. Если колбаса имеет равномерный цвет и не имеет сырой или мягкой внешней части – она готова. Также можно слегка нажать на колбасу. Она должна быть упругой и не слишком мягкой.

Весь секрет – в одном ингредиенте: как приготовить красивый бульон.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська