Вкуснее, чем в магазине: домашняя рубленая колбаса – рецепт для каждого
Источник:Укр.медиа
Домашняя колбаса – это отличный выбор для праздничного стола на Пасху. Она не только вкусная, но и чрезвычайно аппетитная.
Если приготовить колбасу дома, она подарит просто незабываемый вкус праздника. Это станет не просто блюдом, а вашей маленькой гордостью.
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Рецепт колбасы
- Время: 3 часа
- Порций: 4
Невероятный вид и вкус / Фото vecteezyИнгредиенты:
– 1,2 килограмма свинины (нежирная лопатка) + 200 – 300 грамм сала (можно взять 1,5 килограмма ошейка и не использовать сало);
– 2 небольшие головки чеснока;
– 2 чайные ложки соли;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 100 миллилитров ледяной воды;
– 2 – 2,5 метра свиной кишки;
для варки:
– 2 лавровых листа;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Начните с нарезки свинины и сала на кубики размером 1 на 1 сантиметр и добавьте измельченный чеснок, соль, черный перец и ледяную воду.
- Перемешайте эту массу в течение 10 минут, пока она не станет более липкой и однородной.
- Тщательно промойте кишку внутри и снаружи.
- Наденьте кишку на насадку, фиксируя край кишки с помощью узла или хлопчатобумажной нити.
- Наполните кишку не слишком плотно, чтобы избежать лопания во время термической обработки, и сверните колбасу.
- Сформируйте одну длинную колбасу или несколько меньших.
- С помощью зубочистки или иглы проколите колбасу каждые 2 – 3 сантиметра, чтобы избежать лопания во время варки.
- Поставьте колбасу в холодильник на 5 часов.
- Добавьте соль и лавровый лист в кипящую воду и поместите туда колбасу.
- Варите в течение 20 – 25 минут при температуре около 80 – 85 градусов, чтобы сохранить сочность колбасы.
- После варки обжарьте колбасу на растительном масле до золотистого цвета.
Как закоптить колбасу
Также эту колбасу можно закоптить. Время варьируется в зависимости от вашей коптильни. Используйте термометр для измерения внутренней температуры. Внутри она должна быть около 71°C. Это гарантирует, что мясо безопасно для потребления.
Проверьте внешний вид колбасы. Она должна иметь золотисто-коричневый цвет. Если колбаса имеет равномерный цвет и не имеет сырой или мягкой внешней части – она готова. Также можно слегка нажать на колбасу. Она должна быть упругой и не слишком мягкой.Весь секрет – в одном ингредиенте: как приготовить красивый бульон.