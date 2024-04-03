Вкуснее, чем в магазине: домашняя рубленая колбаса – рецепт для каждого

Домашняя колбаса – это отличный выбор для праздничного стола на Пасху. Она не только вкусная, но и чрезвычайно аппетитная.

Если приготовить колбасу дома, она подарит просто незабываемый вкус праздника. Это станет не просто блюдом, а вашей маленькой гордостью.

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Рецепт колбасы

Время: 3 часа

3 часа Порций: 4

Невероятный вид и вкус / Фото vecteezy

– 1,2 килограмма свинины (нежирная лопатка) + 200 – 300 грамм сала (можно взять 1,5 килограмма ошейка и не использовать сало);– 2 небольшие головки чеснока;– 2 чайные ложки соли;– 0,5 чайной ложки черного перца;– 100 миллилитров ледяной воды;– 2 – 2,5 метра свиной кишки;– 2 лавровых листа;– соль по вкусу.

Приготовление:

Начните с нарезки свинины и сала на кубики размером 1 на 1 сантиметр и добавьте измельченный чеснок, соль, черный перец и ледяную воду. Перемешайте эту массу в течение 10 минут, пока она не станет более липкой и однородной. Тщательно промойте кишку внутри и снаружи. Наденьте кишку на насадку, фиксируя край кишки с помощью узла или хлопчатобумажной нити. Наполните кишку не слишком плотно, чтобы избежать лопания во время термической обработки, и сверните колбасу. Сформируйте одну длинную колбасу или несколько меньших. С помощью зубочистки или иглы проколите колбасу каждые 2 – 3 сантиметра, чтобы избежать лопания во время варки. Поставьте колбасу в холодильник на 5 часов. Добавьте соль и лавровый лист в кипящую воду и поместите туда колбасу. Варите в течение 20 – 25 минут при температуре около 80 – 85 градусов, чтобы сохранить сочность колбасы. После варки обжарьте колбасу на растительном масле до золотистого цвета.

Как закоптить колбасу

Также эту колбасу можно закоптить. Время варьируется в зависимости от вашей коптильни. Используйте термометр для измерения внутренней температуры. Внутри она должна быть около 71°C. Это гарантирует, что мясо безопасно для потребления.

Проверьте внешний вид колбасы. Она должна иметь золотисто-коричневый цвет. Если колбаса имеет равномерный цвет и не имеет сырой или мягкой внешней части – она готова. Также можно слегка нажать на колбасу. Она должна быть упругой и не слишком мягкой.

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