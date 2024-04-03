Смачніше, ніж у магазині: домашня рублена ковбаса – рецепт для кожного

Домашня ковбаса – це чудовий вибір для святкового столу на Великдень. Вона не тільки смачна, але й надзвичайно апетитна.

Якщо приготувати ковбасу вдома, вона подарує просто незабутній смак свята. Це стане не просто стравою, а вашою маленькою гордістю.

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Рецепт ковбаси

Час: 3 години

3 години Порцій: 4

Неймовірний вигляд та смак / Фото vecteezy

– 1,2 кілограма свинини (нежирна лопатка) + 200 – 300 грамів сала (можна взяти 1,5 кілограма ошийка і не використовувати сало);– 2 невеликі головки часнику;– 2 чайні ложки солі;– 0,5 чайної ложки чорного перцю;– 100 мілілітрів крижаної води;– 2 – 2,5 метри свинячої кишки;– 2 лаврових листи;– сіль до смаку.

Приготування:

Почніть з нарізання свинини та сала на кубики розміром 1 на 1 сантиметр і додайте подрібнений часник, сіль, чорний перець та крижану воду. Перемішайте цю масу впродовж 10 хвилин, поки вона не стане більш липкою та однорідною. Ретельно промийте кишку всередині та зовні. Надягніть кишку на насадку, фіксуючи край кишки за допомогою вузла або бавовняної нитки. Наповніть кишку не занадто щільно, щоб уникнути лопання під час термічної обробки, і згорніть ковбасу. Сформуйте одну довгу ковбасу або кілька менших. За допомогою зубочистки або голки проколіть ковбасу кожні 2 – 3 сантиметри, щоб уникнути лопання під час варіння. Поставте ковбасу в холодильник на 5 годин. Додайте сіль і лавровий лист до киплячої води і помістіть туди ковбасу. Варіть впродовж 20 – 25 хвилин при температурі близько 80 – 85 градусів, щоб зберегти соковитість ковбаси. Після варіння обсмажте ковбасу на олії до золотистого кольору.

Як закоптити ковбасу

Також цю ковбасу можна закоптити. Час варіюється залежно від вашої коптильні. Використовуйте термометр для вимірювання внутрішньої температури. Всередині вона повинна бути близько 71°C. Це гарантує, що м'ясо безпечне для споживання.

Перевірте зовнішній вигляд ковбаси. Вона повинна мати золотисто-коричневий колір. Якщо ковбаса має рівномірний колір та не має сирої або м'якої зовнішньої частини – вона готова. Також можна злегка натиснути на ковбасу. Вона повинна бути пружною і не занадто м'якою.

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