С мясом или сыром: готовим грузинские хинкали дома

Если вы фанатеете от грузинской кухни, но возможности каждый раз посещать ресторан – не беда. Мы научим вас, как правильно готовить одно из блюд грузинской кухни дома – речь идет о хинкалях.

Хинкали – традиционное блюдо грузинской кухни. Их готовят из тонкого теста, внутрь которого кладут начинку: мясную, творожную или овощную.

Читайте также Голени барбекю к праздничному столу: такими вы их еще не пробовали

Чтобы приготовить домашние хинкали, вам нужны простые ингредиенты и овладение специальной техникой защелкивания изделий. Это не трудно, уже на 2 – 3 хинкали вы будете лепить их как профессионал.

Рецепт грузинских хинкали

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 16 штук

– 250 граммов пшеничной муки;– 120 миллилитров холодной воды;– ½ чайной ложки соли.– 100 граммов сыра сулугуни;– 40 миллилитров сливок или молока.– 150 граммов свино-говяжьего фарша;– 1 репчатый лук;– пучок кинзы;– 75 – 100 миллилитров воды.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. По центру сделайте ямку и влейте холодную воду, соль и замешайте тесто. Оно должно быть эластичным и мягким. Заверните его в пласт пищевой пленки и оставьте на 30 минут отдохнуть.

Для мясной начинки добавьте к фаршу натертый на мелкой терке лук, измельченный кинзу, по желанию чеснок. Сдобрите специями и влейте воду. Тщательно перемешайте все руками.

Для творожной начинки натрите сулугуни на грубой терке.

Разделите тесто на 16 равных частей и каждую из них раскатайте в ровный и тонкий круг. Переложите в руку или во что-то глубокое, чтобы образовалось углубление. В центр положите 1 чайную ложку мясной или творожной начинки (до последней добавьте молоко или сливки) и сформуйте хинкали.

Выкладывайте их на присыпанную мукой поверхность.

Доведите воду до кипения, посолите и закрутите вихрь. Окуньте туда хинкали и варите творожные – 8 минут, мясные – 15 минут.

Подавайте их на стол с черным молотым перцем и кинзой.

Приятного тебе аппетита!