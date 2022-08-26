С мясом или сыром: готовим грузинские хинкали дома
26 августа 2022 , 11:29Читати новину українською
Источник:инстаграммы Valeriia Veligura
Если вы фанатеете от грузинской кухни, но возможности каждый раз посещать ресторан – не беда. Мы научим вас, как правильно готовить одно из блюд грузинской кухни дома – речь идет о хинкалях.
Хинкали – традиционное блюдо грузинской кухни. Их готовят из тонкого теста, внутрь которого кладут начинку: мясную, творожную или овощную.
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Чтобы приготовить домашние хинкали, вам нужны простые ингредиенты и овладение специальной техникой защелкивания изделий. Это не трудно, уже на 2 – 3 хинкали вы будете лепить их как профессионал.
Рецепт грузинских хинкали
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 16 штук
– 250 граммов пшеничной муки;
– 120 миллилитров холодной воды;
– ½ чайной ложки соли.
Для творожной начинки:
– 100 граммов сыра сулугуни;
– 40 миллилитров сливок или молока.
Для мясной начинки:
– 150 граммов свино-говяжьего фарша;
– 1 репчатый лук;
– пучок кинзы;
– 75 – 100 миллилитров воды.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. По центру сделайте ямку и влейте холодную воду, соль и замешайте тесто. Оно должно быть эластичным и мягким. Заверните его в пласт пищевой пленки и оставьте на 30 минут отдохнуть.
- Для мясной начинки добавьте к фаршу натертый на мелкой терке лук, измельченный кинзу, по желанию чеснок. Сдобрите специями и влейте воду. Тщательно перемешайте все руками.
- Для творожной начинки натрите сулугуни на грубой терке.
- Разделите тесто на 16 равных частей и каждую из них раскатайте в ровный и тонкий круг. Переложите в руку или во что-то глубокое, чтобы образовалось углубление. В центр положите 1 чайную ложку мясной или творожной начинки (до последней добавьте молоко или сливки) и сформуйте хинкали.
- Выкладывайте их на присыпанную мукой поверхность.
- Доведите воду до кипения, посолите и закрутите вихрь. Окуньте туда хинкали и варите творожные – 8 минут, мясные – 15 минут.
- Подавайте их на стол с черным молотым перцем и кинзой.
Приятного тебе аппетита!