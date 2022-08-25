Чтобы разнообразить приготовление любимой курицы, советуем немного поэкспериментировать с соусами к ней. К примеру, приготовить куриные голени барбекю, идеально сочетающиеся с любым гарниром.

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Рецепт куриных голеней барбекю

  • Время: 1 час 45 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Для приготовления соуса просто смешайте все ингредиенты.
  • Куриные голени хорошо посолите, приправьте перцем и добавьте чеснок. Перемешайте их с соусом и оставьте на 1 час мариноваться.
  • Переложите все в жаропрочную форму и полейте остатками маринада. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте курятину в режиме конвекция в течение 30 – 35 минут до золотистой и хрустящей корочки.
  • Советуем время от времени перемешивать голени, чтобы они пропеклись с корочкой с каждой стороны.
  • ️Если будете готовить в рукаве – может понадобиться больше времени, но будет еще вкуснее.

Приятного тебе аппетита!