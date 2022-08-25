Чтобы разнообразить приготовление любимой курицы, советуем немного поэкспериментировать с соусами к ней. К примеру, приготовить куриные голени барбекю, идеально сочетающиеся с любым гарниром.

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Рецепт куриных голеней барбекю

Время: 1 час 45 минут

1 час 45 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 12 небольших голеней

– соль

– черный молотый перец

– 4 – 5 ломтиков чеснока.

Для соуса:

– 3 столовые ложки кетчупа

– 1,5 столовой ложки соевого соуса

– 1 столовая ложка французской горчицы

– 1 столовая ложка меда

– 1 чайная ложка копченой молотой паприки

– 1 чайная кровать кари.

Приготовление:

Для приготовления соуса просто смешайте все ингредиенты.

Куриные голени хорошо посолите, приправьте перцем и добавьте чеснок. Перемешайте их с соусом и оставьте на 1 час мариноваться.

Переложите все в жаропрочную форму и полейте остатками маринада. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте курятину в режиме конвекция в течение 30 – 35 минут до золотистой и хрустящей корочки.

Советуем время от времени перемешивать голени, чтобы они пропеклись с корочкой с каждой стороны.

️Если будете готовить в рукаве – может понадобиться больше времени, но будет еще вкуснее.

Приятного тебе аппетита!