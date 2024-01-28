Как не ошибиться: сколько времени варить яйцо

Яйцо, сваренное вкрутую, является одним из самых простых рецептов. Однако, как ни странно, не всем всегда удается получить желаемый результат.

Яйца– это и завтрак, и в дополнение к большому количеству блюд. Однако не все умеют его правильно готовить.

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Как выбрать яйца

При выборе свежих яиц в магазине обращайте внимание на дату производства, которая обычно указана на упаковке. Выбирайте яйца с наибольшей датой годности, чтобы иметь достаточно времени на их использование.

Также проверяйте, нет ли трещин или царапин на скорлупе, поскольку это может повлиять на свежесть продукта. Положите яйцо на руку и немного стукните по скорлупе– свежее яйцо должно иметь твердую оболочку.

Универсальный ингредиент / Фото unsplash

Яйцо, сваренное вкрутую– шаг за шагом

Готовим глубокую кастрюлю. Она должна быть достаточно большой, чтобы вместить воду, когда вы кладете туда яйца. Помните, что вода всегда должна покрывать яйца. Налейте в кастрюлю холодную или тёплую воду. Яйца кладем в него сразу, потому что бросая яйца в уже кипящую воду, они могут треснуть. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Не забудьте нагреть воду постепенно. Слишком сильное кипение воды приведет к тому., что яйца будут двигаться. Тогда они могут начать ударяться о дно и края горшка и, в конце концов, треснуть. Как только вода закипит, начинаем отсчет времени. Сколько варить вкрутую яйца? Это занимает около 8– 10 минут. Однако не стоит превышать 12 минут, потому что на слишком долго вареном желтке появляется неприглядный серо-зеленый ободок. По истечении этого времени яйца следует вынуть из воды. Для этого подойдут щипцы или просто ложка. Вылейте горячую воду и замените ее холодной. Опустите туда вареные яйца на время, чтобы остановить процесс варки.

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