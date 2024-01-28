Как не ошибиться: сколько времени варить яйцо
Яйцо, сваренное вкрутую, является одним из самых простых рецептов. Однако, как ни странно, не всем всегда удается получить желаемый результат.
Яйца– это и завтрак, и в дополнение к большому количеству блюд. Однако не все умеют его правильно готовить.
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Как выбрать яйца
При выборе свежих яиц в магазине обращайте внимание на дату производства, которая обычно указана на упаковке. Выбирайте яйца с наибольшей датой годности, чтобы иметь достаточно времени на их использование.
Также проверяйте, нет ли трещин или царапин на скорлупе, поскольку это может повлиять на свежесть продукта. Положите яйцо на руку и немного стукните по скорлупе– свежее яйцо должно иметь твердую оболочку.
Яйцо, сваренное вкрутую– шаг за шагом
- Готовим глубокую кастрюлю. Она должна быть достаточно большой, чтобы вместить воду, когда вы кладете туда яйца. Помните, что вода всегда должна покрывать яйца.
- Налейте в кастрюлю холодную или тёплую воду. Яйца кладем в него сразу, потому что бросая яйца в уже кипящую воду, они могут треснуть.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь. Не забудьте нагреть воду постепенно. Слишком сильное кипение воды приведет к тому., что яйца будут двигаться. Тогда они могут начать ударяться о дно и края горшка и, в конце концов, треснуть.
- Как только вода закипит, начинаем отсчет времени.
- Сколько варить вкрутую яйца? Это занимает около 8– 10 минут.
- Однако не стоит превышать 12 минут, потому что на слишком долго вареном желтке появляется неприглядный серо-зеленый ободок.
- По истечении этого времени яйца следует вынуть из воды. Для этого подойдут щипцы или просто ложка.
- Вылейте горячую воду и замените ее холодной. Опустите туда вареные яйца на время, чтобы остановить процесс варки.