Оливковое масло – незаменимый элемент каждой кухни. Это сокровище Средиземноморья является секретом изысканного вкуса большого количества блюд.

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Жидкое золото, как назвал его греческий поэт Гомер, ценится гурманами по всему миру, но один аспект его потребления до сих пор вызывает споры. По мнению некоторых кулинаров, жарка на оливковом масле была бы ужасающей ошибкой, в другом лагере с таким предложением не согласны.

Что такое оливковое масло

История оливкового масла почти так же длинна, как история нашей цивилизации. Впервые его начали использовать еще в середине 4 века до нашей эры. Оливковое масло – это экстракт плодов растительного масла. В зависимости от качества, спелости и вида самого сырья она может приобретать самые разные цвета – от свежего зеленого до насыщенного желтого. Цвета также раскрывают тайну времени, прошедшего с момента прессования – свежее масло будет светло-желтого цвета.

Невероятный ингредиент / Фото unsplash

Уборка продолжается с поздней осени до конца весны. Нежные оливки часто нужно собирать вручную во избежание повреждения. Тщательно отобранные плоды попадают на масло, где производят свежее, ароматное и ароматное масло.

Можно ли жарить на оливковом масле

Оливковое масло на 73% состоит из мононенасыщенной олеиновой кислоты. Вместе с насыщенными кислотами она составляет около 90% состава масла. Благодаря этому при нагревании до высоких температур оливковое масло не претерпевает отрицательных химических изменений.

Применяя масло из оливок, можно приготовить разнообразные блюда. Этот продукт отлично нагревается до температуры 175 – 185 градусов. Для жарки подходит масло, полученное первым отжимом. На упаковке такого продукта есть специальный знак Extra Virgin. Если температура приготовления блюда превысит 180 градусов, то лучше подойдет оливковое масло Pomace, которое выдерживает температуру около 260 градусов.

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