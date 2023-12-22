Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особенный рецепт мегахрустящего блюда

Голени в кляре из хлопьев – идеальное блюдо для празднования Нового года. Ведь эта сочная и хрустящая курятина не останется без внимания гостей.

Приготовление куриных голеней в кляре не занимает много времени, а блюдо подойдет к любому гарниру или салату. Поэтому можно смело назвать ее беспроигрышным выбором в праздники, зазначает 24 Канал.

Стоит попробовать Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.

К тому же куриные голени позволяют экспериментировать с подачей. Рекомендуем украсить блюдо веточками тимьяна и зернами граната, что будет смотреться очень празднично.

Почему голени – идеальный выбор на Новый год

Ни для кого не секрет, что куриные голени – это идеальное сочетание нежного мяса и хрустящей корочки. Более того:

они готовятся без лишних хлопот;

их легко разделить между всеми членами семьи, ведь они порционные;

а еще они нравятся всем: как взрослым, так и детям.

Но чтобы блюдо удалось, важно выбрать качественные ингредиенты. Советуем обратить особое внимание на куриные голени ТМ "Наша Ряба". Ведь это надежный производитель курятины, которому люди доверяют уже более 20 лет. Узнаваемость бренда впечатляет – о "Нашей Рябе" знают 98% украинцев, а каждый второй в Украине покупает продукцию ТМ "Наша Ряба".

Такая популярность оправдана, ведь этот бренд поставляет свежую и качественную курятину, отвечающую международным стандартам качества. Кроме того, ТМ "Наша Ряба" всегда рядом: ее продукцию можно найти в около 1500 собственных и партнерских магазинах.

Итак, с главным ингредиентом вкусного блюда на Новый год определились. А как приготовить куриные голени в кляре из хлопьев – делимся в простом и пошаговом рецепте.

Куриные голени в кляре из хлопьев

Время: 40 минут + 35 минут для подготовки

40 минут + 35 минут для подготовки Порций: 4

Готовим голени в кляре с хлопьями / Фото Shutterstock

– килограмм– 200 граммов кукурузных хлопьев без сахара;– 100 миллилитров томатного соуса или кетчупа;– 100 граммов муки;– 3 яйца;– соль, черный молотый перец, сухой чеснок и паприка по вкусу.

Приготовление:

Замаринуйте куриные голени в томатном соусе со специями. Оставьте их в маринаде минимум на 30 минут, а еще лучше – на ночь. Положите муку, хлопья и яйца в отдельные миски. Хлопья предварительно измельчите в блендере, а в муку и яйца добавьте соль и перемешайте. После этого окуните замаринованные куриные голени в муку, затем – в яйцо, а после этого – в измельченные кукурузные хлопья. Выложите голени в кляре на застеленный пергаментом противень. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, ориентировочно 40 минут. Будьте внимательны, чтобы голени не подгорели. Готовое блюдо должно иметь аппетитный золотистый цвет. Подавайте куриные голени горячими и любимым соусом.

Приятного аппетита!