Приготування курячих гомілок у клярі не займає багато часу, а страва підійде до будь-якого гарніру чи салату. Тому можна сміливо назвати її безпрограшним вибором на свята, зазначає 24 Канал.

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До того ж курячі гомілки дають змогу експериментувати з подачею. Рекомендуємо прикрасити страву гілочками чебрецю та зернами гранату, що буде виглядати дуже святково.

Чому гомілки – ідеальний вибір на Новий рік

Ні для кого не секрет, що курячі гомілки – це ідеальне поєднання ніжного м'яса та хрусткої скоринки. Ба більше:

вони готуються без зайвого клопоту;

їх легко поділити між всіма членами сім'ї, адже вони – порційні;

а ще вони смакують усім: як дорослим, так і дітям.

Та щоб страва вдалася, важливо обрати якісні інгредієнти. Радимо звернути особливу увагу на курячі гомілки ТМ "Наша Ряба". Адже це надійний виробник курятини, якому люди довіряють вже понад 20 років. Впізнаваність бренду вражає – про "Нашу Рябу" знають 98% українців, а кожен другий в Україні купує продукцію ТМ "Наша Ряба".

Така популярність виправдана, адже цей бренд постачає свіжу та якісну курятину, що відповідає міжнародним стандартам якості. Крім цього, ТМ "Наша Ряба" завжди поруч: її продукцію можна знайти у близько 1500 власних та партнерських магазинах.

Отже, з головним інгредієнтом смачної страви на Новий рік визначилися. А як приготувати курячі гомілки у клярі з пластівців – ділимось у простому і покроковому рецепті.

Курячі гомілки у клярі з пластівців

Час: 40 хвилин + 35 хвилин на підготовку

40 хвилин + 35 хвилин на підготовку Порцій: 4

Готуємо гомілки у клярі з пластівцями / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– кілограм курячих гомілок ТМ "Наша Ряба";

– 200 грамів кукурудзяних пластівців без цукру;

– 100 мілілітрів томатного соусу чи кетчупу;

– 100 грамів борошна;

– 3 яйця;

– сіль, чорний мелений перець, сухий часник та паприка до смаку.

Приготування:

Замаринуйте курячі гомілки у томатному соусі зі спеціями. Залиште їх у маринаді мінімум на 30 хвилин, а ще краще – на ніч. Покладіть борошно, пластівці та яйця в окремі миски. Пластівці попередньо подрібніть у блендері, а в борошно та яйця додайте сіль і перемішайте. Після цього занурте замариновані курячі гомілки у борошно, потім – у яйце, а після цього – в подрібнені кукурудзяні пластівці. Викладіть гомілки у клярі на застелене пергаментом деко. Випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, орієнтовно 40 хвилин. Пильнуйте, аби гомілки не підгоріли. Готова страва повинна мати апетитний золотавий колір. Подавайте курячі гомілки гарячими та з улюбленим соусом.

Смачного!