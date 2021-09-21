Как приготовить идеальный бульон: 4 лайфхака от шеф-повара Алекса Якутова

Известный шеф-повар и ресторатор, главный судья реалити-шоу "Адская кухня" Алекс Якутов поделился советами с читателями по приготовлению правильного бульона и рассказал, зачем его замораживать.

Если вам кажется, что нет ничего проще приготовления бульона из мяса – вы ошибаетесь. В бульоне важна каждая мелочь. Об этом как никто другой знает шеф "Адской кухни" – Алекс Якутов.

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На бульонах он готовит супы, борщи и даже фирменный бограч.

Как приготовить идеальный бульон, рассказывает Алекс Якутов:

Делаем правильный навар

По словам шеф-повара есть два принципа, по которому варят мясо. Первый – если вы мясо будете есть, тогда лучше бросать его сразу в кипяток – так внутри останется мясной сок и яркий вкус.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Если вы хотите навар для бульона, тогда нужно, чтобы мясо дало свой аромат. Для этого бросайте его в холодную воду. Так навар будет насыщеннее, но само мясо избавится от вкуса.

Рассчитываем идеальное время

Куриный бульон варится быстро. Его можно приготовить примерно за 2 часа.

Если мы берем говяжьи суставы, колени – их придется варить 6-7 часов. Бульон должен томится. Чем медленнее кипит, то светлее получится,

– добавил Алекс Якутов.

Чтобы он был наваристый и сытный, шеф-повар выбирает свиные суставы, куриные лапы, можно добавить и говяжьи хвосты. Когда бульон закипает впервые, вверх поднимается вся грязь – это навар нужно полностью слить. Затем заново залейте мясо водой и отправьте на медленный огонь.

Добавляем ароматные специи

Как только новая вода закипит, отправляйте в кастрюлю букет гарни.

Этот термин пришел к нам из Франции. В букет гарни добавляем: пару лавровых листочков, можжевеловую ягоду, пять штучек гвоздики, черный и душистый перец, тимьян и стебли петрушки. Все перевязываем веревкой или заматываем в марлю и отправляем к мясу,

– объяснил Якутов.

Во время варки букет гарни отдаст свой аромат бульону. Затем его легко взять за ниточку и вытащить из кастрюли. Также к мясу бросаем две или три луковицы, две морковки, один корень петрушки и один корень пастернака. Пастернак можно заменить половинкой корня сельдерея.

Заготавливаем на будущее

Когда бульон сварится, обязательно процедите его.

Очень круто его замораживать,

– советует Алекс Якутов.

Для этого разлейте навар по боксам и отправьте в морозилку. Затем на нем можно варить любые супы или борщи. И для этого не придется каждый раз готовить новый бульон.