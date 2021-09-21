Як приготувати ідеальний бульйон: 4 лайфхаки від шеф-кухаря Алекса Якутова

Відомий шеф-кухар та ресторатор, головний суддя реаліті-шоу "Пекельна кухня" Алекс Якутов поділився порадами з читачами щодо приготування правильного бульйону й розповів, навіщо його заморожувати.

Якщо вам здається, що не має нічого простішого за приготування бульйону з м'яса – ви помиляєтеся. У бульйоні важлива кожна дрібниця. Про це як ніхто інший знає шеф "Пекельної кухні" – Алекс Якутов.

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На бульйонах він готує супи, борщі і навіть фірмовий бограч.

Як приготувати ідеальний бульйон, розповідає Алекс Якутов:

Робимо правильний навар

За словами шеф-кухаря є два принципи, за яким варять м'ясо. Перший – якщо ви м'ясо будете їсти, тоді краще кидати його відразу в окріп – так всередині залишиться м'ясний сік і яскравий смак.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Якщо ви хочете навар для бульйону, тоді потрібно, щоб м'ясо віддало свій аромат. Для цього кидайте його в холодну воду. Так навар буде насиченішим, але саме м'ясо позбудеться смаку.

Розраховуємо ідеальний час

Курячий бульйон вариться швидко. Його можна приготувати приблизно за дві години.

Якщо ми беремо яловичі суглоби, коліна – їх доведеться варити шість-сім годин. Бульйон має томитися. Що повільніше кипить, то світлішим вийде, – додав Алекс Якутов.

Щоб він був наваристий і ситний, шеф-кухар обирає свинячі суглоби, курячі лапи, можна додати і яловичі хвости. Коли бульйон закипає вперше, нагору підіймається весь бруд – цей навар потрібно повністю злити. Потім заново залийте м'ясо водою й відправте на повільний вогонь.

Додаємо ароматні спеції

Щойно нова вода закипить, відправляйте в каструлю букет гарні.

Цей термін прийшов до нас із Франції. В букет гарні додаємо: пару лаврових листочків, ялівцеву ягоду, п'ять штучок гвоздики, чорний і духмяний перець, чебрець і стебла петрушки. Все перев'язуємо мотузкою або замотуємо в марлю і відправляємо до м'яса, – пояснив Якутов.

Під час варіння букет гарні віддасть свій аромат бульйону. Потім його легко взяти за ниточку й витягти з каструлі. Також до м'яса кидаємо дві або три цибулини, дві морквини, один корінь петрушки і один корінь пастернаку. Пастернак можна замінити половинкою кореня селери.

Заготовляємо на майбутнє

Коли бульйон звариться, обов'язково процідіть його.

Дуже круто його заморожувати, – радить Алекс Якутов.

Для цього розлийте навар по боксах і відправте в морозилку. Потім на ньому можна варити будь-які супи або борщі. І для цього не доведеться щоразу готувати новий бульйон.