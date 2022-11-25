Корочка как на картинке: чем нужно смазать курочку

Хрустящая золотая корочка – именно то, за что мы обожаем курочку. В кулинарном арсенале каждой хозяйки есть способ, как добиться желаемого, но никогда не поздно узнавать и другие действенные методы.

Вряд ли кто-то будет спорить: вид блюда имеет не менее важное значение, чем вкус. Когда мы готовим курочку, то больше всего беспокоимся о корочке, чтобы она выглядела так аппетитно, чтобы устоять перед ней было просто невозможно.

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Как гарантировать золотую корочку при приготовлении курочки

Существует множество способов для того, чтобы курочка выглядела просто идеально. Каждый может пользоваться любимым, но всегда стоит испытывать новые способы, ведь они могут оказаться более удобными и гарантировать отличный результат меньшими усилиями.

Идеальный результат / Фото Cookery

Первое, о чем следует помнить – хорошая корочка возможна только на хорошо пропеченном мясе, поэтому температура запекания должна быть высокой.

Вспомогательным секретом может быть маринад со сладким ингредиентом. Сахар, кленовый сироп или мед – отличные решения, которые будут способствовать образованию хрустящей глазури.

Приготовьте маринад из 1 столовой ложки меда, 2 столовых ложек апельсинового сока и 1 столовой ложки паприки, нужно смазать курочку за 10 минут до готовности. Уже через несколько минут вы убедитесь, что сделали правильный выбор, а ваша курочка будет выглядеть очень аппетитно.