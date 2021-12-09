Не все могут учиться в кулинарной школе, посещать мастер-классы и курсы. Ничего не потеряно! Ниже несколько советов, которые пригодятся при приготовлении пищи.

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Корица – отличное дополнение не только к десертам! Она также идеально подходит как дополнение к маринаду к тушеному мясу, свинине, курице. Корица дает немного сладковатый привкус и подходит для индийской или китайской кухни.

Когда все просто / Фото pexels

Если в вашем холодильнике нет маскарпоне или его цена слишком высока, можно сделать легкую замену! В жирные сливки добавьте лимонный сок (чтобы подкисить) и нагрейте в кастрюле, не доводя до кипения. Остудите и процедите. Используйте по любому назначению.

Кулинарные советы / Фото pexels

Всегда поворачивайте ручки кастрюли в противоположном камфоркам направлении. Это простой совет, но не все его помнят. Благодаря этому можно избежать ожогов и повреждений посуды.

Если у вас возникли проблемы с приготовлением идеального яйца-пашот, поместите его в небольшое мелкое ситечко и дайте стечь самой жидкой части белка. Затем осторожно поместите ситечко в кипящую воду с уксусом или лимонным соком.

Важные мелочи / Фото pexels

Знаете ли вы, как легко наточить блендер? Раз в месяц кладите туда немного грубой соли. Не надо истязать себя лишними усилиями – пусть техника даже убирает за собой.

Вкусный кофе с густой пеной? Взбейте немного жирного молока и поставьте в микроволновку на 10 – 15 секунд! Благодаря этому пена станет еще гуще и не будет так быстро спадать.