Фарш из куриного мяса – один из самых нежных и сочных, но блюда из него нужно уметь правильно готовить. Мы собрали проверенные рецепты и надежные лайфхаки, чтобы у вас получились идеальные котлеты из куриного фарша. Приятного аппетита!

Виды куриного фарша

Куриный фарш может состоять из разных частей курочки: из филе, бедра или же ассорти, в который входит как филейная часть, так и бедренная. Перед тем, как выбрать тот или иной вид фарша, подумайте, какое именно блюдо вы хотите приготовить на обед или ужин. От этого выбора зависит, какой фарш вам подойдет лучше всего.

Лайфхак: выбрав готовый фасованный фарш от надежного производителя, вы значительно сэкономите время на приготовлении блюда.

Рассмотрим самые распространенные виды куриного фарша и приведем вам несколько вариантов блюд, которые лучше всего подходят под ваш выбор:

Фарш из куриного филе содержит много белка, который является сверхважным в спортивном или диетическом питании. Полезные и вкусные котлеты из филейного куриного фарша можно приготовить как на пару, так и в духовке или на сковородке.

содержит много белка, который является сверхважным в спортивном или диетическом питании. Полезные и вкусные котлеты из филейного куриного фарша можно приготовить как на пару, так и в духовке или на сковородке. Фарш из микса разных частей курочки , например, куриного филе и мяса ножки. Он прекрасно подойдет для приготовления пасты Болоньезе и при этом уменьшит ее калорийность.

, например, куриного филе и мяса ножки. Он прекрасно подойдет для приготовления пасты Болоньезе и при этом уменьшит ее калорийность. Фарш из красного мяса курицы, например, из куриной ножки, отлично подходит для приготовления тефтель, фаршированных перцев и даже лазаньи. Блюдо из такого фарша будет сочным и нежным.

Какие виды куриного фарша предлагает ТМ "Наша Ряба"

5 надежных лайфхаков приготовления вкусных куриных котлет

Сухие, как будто резиновые котлеты преследуют вас? Забыть об этой довольно распространенной проблеме вам помогут такие кулинарные лайфхаки:

Перед приготовлением котлет тщательно помойте куриное мясо, снимите пленку и просушите филе бумажными полотенцами. Именно идеально очищенное мясо придаст вашим котлетам "ровный" и идеальный вкус. Далее следует мелко-мелко измельчить куриное мясо с помощью острого ножа или мясорубки или блендера. Тем не менее, не каждая современная хозяйка имеет достаточно времени, чтобы заниматься этим кропотливым процессом, да и лишние 20 минут можно уделить себе любимой. Мы советуем вам выбирать уже готовый куриный фарш от надежного производителя. Чтобы фарш был однородным, его нужно тщательно вымешивать обеими руками, ведь это – основа вашего блюда. Шеф-повара используют технику "битья" шарика из фарша о кухонную доску или дно миски – так кулинары избавляются от лишнего воздуха в мясе, а готовые котлеты не будут распадаться. Этот метод прекрасно подойдет и к куриной котлете для бургера. Чтобы при формировании красивых котлет мясо не прилипало к рукам – смочите ладони в холодной воде. Всегда старайтесь сформировать одинаковые по размеру и при этом не слишком маленькие котлеты, иначе есть риск их пересушить. Оптимальный размер котлетки – на половину ладони, однако если они у вас крошечные – на целую. Также не забудьте "похлопать" котлеты перед приготовлением, чтобы избавиться от лишних неровностей.

Котлеты из куриного фарша очень вкусные / instagram.com/yuliya_levintant

Чтобы облегчить вам задачу с выбором блюд, мы собрали для вас несколько вкусных рецептов из разных видов куриного фарша на любой вкус.

Рецепт диетических котлет "Фитнес" из филейного куриного фарша

Время приготовления: 30 минут

30 минут Количество порций: 3-4 персоны

Фото ryaba.ua

Ингредиенты:​ – 400 граммов куриного фарша "Филейный" ТМ "Наша Ряба"; – 50 г овсяных хлопьев; – 2 куриных яйца; – 50 мл сливок (10%); – зелень на ваш вкус; – соль на ваш вкус.

Тщательно смешайте в миске овсяные хлопья, яйца и сливки, дайте смеси набухнуть в течение 5 минут. Помойте свежую зелень. Лучше всего подойдет укроп: нарежьте его мелко острым ножом и добавьте вместе с куриным фаршем к овсяным хлопьям. Заправьте фарш специями и тщательно вымешивайте руками в течение 5-7 минут до однородности. Примените технику швыряния фарша о дно миски. Смочите руки в воде и сформируйте 9-10 котлеток. Подготовьте паровую баню или пароварку и готовьте диетические куриные котлеты на пару 10-15 минут. Также такие котлеты можно приготовить в духовке. Разогрейте духовку до 150 градусов, положите на дно формы котлеты и залейте их 2 см воды – через 25-30 минут они будут готовы. Приятного аппетита!

Рецепт домашних котлет "Нежные"

Время приготовления: 30 минут

30 минут Количество порций: 4-6 персон

Фото ryaba.ua

Ингредиенты:​ – 600 г куриного фарша "Нежный" ТМ "Наша Ряба"; – 200 мл молока; – 150 г мякиша белого хлеба; – 100 г репчатого лука; – 70 мл сливок (15%); – соль, перец на ваш вкус.

Предварительно замочите хлеб в молоке на 5-10 минут, отожмите его, а молоко не выливайте. Соедините хлеб и фарш в отдельной миске. Отдельно нарежьте лук полукольцами, обжарьте его на сковородке с маслом до золотистой корочки. Готовый лук измельчите блендером, смешайте с хлебом и фаршем и заправьте специями и сливками. Важно, чтобы фарш не нагревался выше 8 градусов при замешивании, потому что это влияет на его структуру. Именно таким образом он сохраняет влагу в себе, которую фарш при чрезмерном нагреве теряет вместе со вкусовыми свойствами. Тщательно и быстро вымешиваем фарш в однородную массу – 5-7 раз подняв и швырнув фарш о дно миски. Это вытеснит излишки воздуха в фарше и не даст распасться котлетке. Разделите готовый фарш на 14-15 частиц и сформируйте из них котлеты предварительно смочив руки в холодной воде. На разогретую сковородку наливаем масло и жарим котлетки с обеих сторон по 2 минуты на среднем огне до румяной корочки. Выложите котлеты в кастрюлю, полейте молоком и дополнительно влейте воды на 3 см от дна. Накройте блюдо крышкой и тушите в течение 20 минут. Приятного аппетита!

Рецепт сочных котлет с грибами и сыром

Время приготовления: 35 минут

35 минут Количество порций: 6 персон

Фото ryaba.ua

Ингредиенты:

– 600 г куриного фарша " Сочный" ТМ " Наша Ряба";

– 80 г жареного лука;

– соль, перец по вашему вкусу;

– 30 мл сливок (20%);

– 30 г панировочных сухарей;

– 2 яйца;

– 200 г белых панировочных сухарей;

Для начинки:

– 5 шт. грибов, можно шампиньонов;

– 100 г сыра Моцарелла или Чедер;

– 4 г укропа.