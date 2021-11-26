Как приготовить свиную рульку: рецепт в духовке

Безусловно, чтобы приготовить свиную рульку вам нужно от 10 часов, но ожидание того стоит. Нежное мясо, хрустящая корочка – это очень вкусно!

Мы подготовили для вас проверенный рецепт свиной рульки в духовке, которую нужно предварительно отварить и замариновать.

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Что подать к рульке, спросите вы? Мы рекомендуем вам приготовить печеный картофель или овощи гриль. Они идеально дополнят вкус рульки и будут гармонировать с ними.

Рецепт свиной рульки в духовке

Время: от 10 – 12 часов

Порции: 4

– 1 свиная рулька;– 1 морковь;– 1 репчатый лук;– черный перец горошком;– лавровые листья;– соль;– 1 чайная ложка горчицы;– 1 чайная ложка меда;– 1 чайная ложка майонеза;– 5 зубчиков чеснока.

Приготовление:

Замочите свиную рульку в холодной воде на 2-3 часа, чтобы вышла вся кровь.

После отведенного времени смените воду в кастрюле и отправьте рульку вариться вместе с овощами: луком, морковью. Добавьте лавровый лист и перец горошком.

Обильно посыпьте воду солью.

Рулька в маринаде / Фото Яны Станишевской

Через час активной варки извлеките рульку и немного охладите.

Сделайте на коже надрезы, чтобы при выпекании она не подскочила.

Для маринада рульки смешайте майонез, горчицу, мед, выдавите чеснок через пресс. Перемешайте все ингредиенты и мажьте приготовленным соусом рульку.

Отправьте рульку в маринаде на 4-8 часов в холодильник.

Разогрейте духовку до 185 градусов. Противень застелите слоем фольги.

Посолите ее и отправьте в духовку на 2,5 – 3 часа.

Готовую рульку разрежьте на порционные куски и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Текст публикации Яны Станишевской:

Супер бюджетно (одна рулька обошлась мне в 11 злотых, что примерно 95 грн).

Сначала я замочила на 2 часа ноги в просто холодной воде, чтобы ушла вся лишняя кровь. Затем я поставила вариться рульку, добавила в воду морковку, луковицу, пару зерен черного перца и пару листиков лаврушки. И конечно же горсть соли. Варилась рулька ровно час, затем достала ее, чуть она остыла, и надрезала я кожу накрест, чтобы при дальнейшем выпекании ее не стянуло. Дальше готовым маринад. Там по одной чайной ложке горчицы, меда, майонеза, 5 зубчиков чеснока выдавить и чуть соли. Этим маринадом натереть нашу рульку и дать пропитаться (минимум 4 часа, а лучше на ночь). Утром я положила рульку в рукав для выпекания и отравила в духовку при 185*С на 2,5-3 часа. Папа сказал, вкуснее рульки не ел, а это самая высшая похвала.