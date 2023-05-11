Так, как любил кобзарь: приготовьте вареники по личному предпочтению Тараса Шевченко
Источник:сайт Евгения Клопотенко
Вкусные и горячие вареники – просто мечта на обед. Приготовьте известное украинское блюдо на гречневой муке в сочетании с вишней – вам точно придется по вкусу эта вариация блюда.
Об особой любви Тараса Григорьевича Шевченко к вареникам известно всем. Любимое блюдо многих украинцев покорило и прославленного Кобзаря.
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Проклятое то блюдо, что вы рассказывали, недели три снилось. Только что глаза закрою, вареник да, так тебе и лезет в глаза…, – вспоминал Тарас Шевченко в письме к Яну Кухаренко, 31 января 1843 года.
Как отмечается в разных источниках, особенно любил гречишные вареники с кисломолочным сыром. Известный кулинар Евгений Клопотенко разнообразил начинку вишнями, а в гречневую муку добавил пшеничную.
Рецепт гречневых вареников
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Вареники известны на весь мир / Фото pexels
Приготовление:
- Для теста соедините два вида муки, добавьте сахар и щепотку соли.
- Влейте в емкость с мукой молоко, подсолнечное масло, вбейте яйцо и добавьте желток.
- Замесите мягкое тесто и поместите его в холодильник.
- Для начинки измельчите вишни ножом на мелкие кусочки.
- В миске соедините вишню, творог, сахар и кукурузный крахмал.
- Выньте тесто из холодильника, разделите на несколько кусков.
- Посыпьте рабочую поверхность пшеничной мукой и раскатайте один кусок теста в тонкий пласт.
- Вырежьте на нем кружочки тонким стаканом. На каждое добавить по чайной ложке начинки и хорошо залепить вареники.
- В кипящую и подсоленную воду опустите вареники, каждую порцию старайтесь быстро закинуть.
- Периодически помешивайте, чтобы они не слиплись и не прилипли ко дну кастрюли.
- После того как вареники всплывут, варите 2 – 3 минуты, а затем откиньте на дуршлаг.
- Для приготовления соуса растопите сливочное масло, перелейте его в миску, добавьте гречишный мед, тщательно размешайте и полейте вареники. По желанию подайте еще и сметану и обязательно смакуйте теплыми.