Так, как любил кобзарь: приготовьте вареники по личному предпочтению Тараса Шевченко

11 мая 2023, 19:24
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Источник:

сайт Евгения Клопотенко

Вкусные и горячие вареники – просто мечта на обед. Приготовьте известное украинское блюдо на гречневой муке в сочетании с вишней – вам точно придется по вкусу эта вариация блюда.

Об особой любви Тараса Григорьевича Шевченко к вареникам известно всем. Любимое блюдо многих украинцев покорило и прославленного Кобзаря.

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Проклятое то блюдо, что вы рассказывали, недели три снилось. Только что глаза закрою, вареник да, так тебе и лезет в глаза…, – вспоминал Тарас Шевченко в письме к Яну Кухаренко, 31 января 1843 года.

Как отмечается в разных источниках, особенно любил гречишные вареники с кисломолочным сыром. Известный кулинар Евгений Клопотенко разнообразил начинку вишнями, а в гречневую муку добавил пшеничную.

Рецепт гречневых вареников

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Вареники известны на весь мир / Фото pexels

Приготовление:

  • Для теста соедините два вида муки, добавьте сахар и щепотку соли.
  • Влейте в емкость с мукой молоко, подсолнечное масло, вбейте яйцо и добавьте желток.
  • Замесите мягкое тесто и поместите его в холодильник.
  • Для начинки измельчите вишни ножом на мелкие кусочки.
  • В миске соедините вишню, творог, сахар и кукурузный крахмал.
  • Выньте тесто из холодильника, разделите на несколько кусков.
  • Посыпьте рабочую поверхность пшеничной мукой и раскатайте один кусок теста в тонкий пласт.
  • Вырежьте на нем кружочки тонким стаканом. На каждое добавить по чайной ложке начинки и хорошо залепить вареники.
  • В кипящую и подсоленную воду опустите вареники, каждую порцию старайтесь быстро закинуть.
  • Периодически помешивайте, чтобы они не слиплись и не прилипли ко дну кастрюли.
  • После того как вареники всплывут, варите 2 – 3 минуты, а затем откиньте на дуршлаг.
  • Для приготовления соуса растопите сливочное масло, перелейте его в миску, добавьте гречишный мед, тщательно размешайте и полейте вареники. По желанию подайте еще и сметану и обязательно смакуйте теплыми.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська