Про особливу любов Тараса Григоровича Шевченка до вареників відомо усім. Улюблена страва багатьох українців підкорила й уславленого Кобзаря.
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Проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тілько що очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі …,
– згадував Тарас Шевченко у листі до Яна Кухаренка, 31 січня 1843 року.
Як зазначається у різних джерелах, особливо любив гречані вареники з кисломолочним сиром. Відомий кулінар Євген Клопотенко урізноманітнив начинку вишнями, а в гречане борошно додав пшеничного.
Рецепт гречаних вареників
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Вареники відомі на весь світ / Фото pexels
Приготування:
- Для тіста, з’єднайте два види борошна, додайте цукор та дрібку солі.
- Влийте у ємкість з борошном молоко, соняшникову олію, вбийте яйце та додайте жовток.
- Замісіть м’яке, еластичне тісто та помістіть його в холодильник.
- Для начинки подрібніть ножем вишні на дрібні шматочки.
- У мисці з’єднайте вишню, сир, цукор та кукурудзяний крохмаль.
- Вийміть тісто з холодильника, розділіть на кілька шматків.
- Притрусіть робочу поверхню пшеничним борошном та розкачайте один шмат тіста у тонкий пласт.
- Виріжте на ньому кружальця тонкою склянкою. На кожне додайте по чайній ложці начинки та добре заліпіть вареники.
- У киплячу та підсолену воду опустіть вареники, кожну порцію намагайтеся швидко закинути.
- Періодично помішуйте, щоб вони не злиплися та не прилипли до дна каструлі.
- Після того вареники як спливуть, варіть 2 – 3 хвилини, а потім відкиньте на друшляк.
- Для приготування соусу розтопіть вершкове масло, перелийте його в миску, додайте гречаний мед, ретельно розмішайте та полийте вареники. За бажанням подайте ще й сметану та обов’язково смакуйте теплими.