Почему борщ нельзя варить в алюминиевой кастрюле: это испортит обед и уничтожит посуду
Борщ – традиционное украинское блюдо и неотделимая часть кулинарного наследия. Оно имеет много секретов, один из которых кроется в посуде.
Алюминиевая кастрюля есть практически на каждой кухне. Один из их самых больших плюсов – способность быстро нагреваться. Но есть блюдо, для которого стоит выбрать другую посуду, информирует 24 Канал, и это – традиционный украинский борщ.
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Почему стоит выбрать другой вариант
Металл, из которого изготовлены такие кастрюли, может вступить в реакцию с содержащимися в борще кислотами. Добавление уксуса, томатов или лимона в борщ может навредить кастрюле и блюду. Алюминиевая кастрюля потемнеет от кислоты, и борщ также изменит свой цвет и вкус.
Это связано с тем, что алюминий может вступить в реакцию с продуктами. Под действием агрессивной среды происходит разрушение оксидной пленки. Если ее разрушить, то еда может приобрести металлический вкус.
Контакт кислоты с алюминием оканчивается выбросом металла в пищу. Исключением являются только кастрюли с защитным покрытием.
Какую посуду лучше выбрать
Первые блюда с добавлением томатов, квашеной капусты, лимонов, других кислых овощей и фруктов нельзя готовить в первой попавшейся посуде. Чтобы безошибочно выбрать кастрюлю для супа с повышенной кислотностью, нужно следовать главному совету – материал не должен вступать в реакцию с кислотами. Подойдет эмалированная кастрюля и качественная нержавеющая сталь.
Для приготовления борща можно использовать керамическую, эмалированную, нержавеющую посуду. Можно выбрать жаростойкое стекло, если позволяет плита. Сквозь прозрачный корпус видны красиво нарезанные ингредиенты и яркость овощей, что придаст процессу приготовления особенной эстетики.Узнайте детали: какую специю следует с осторожностью добавлять в пищу.