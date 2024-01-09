Алюминиевая кастрюля есть практически на каждой кухне. Один из их самых больших плюсов – способность быстро нагреваться. Но есть блюдо, для которого стоит выбрать другую посуду, информирует 24 Канал, и это – традиционный украинский борщ.

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Почему стоит выбрать другой вариант

Металл, из которого изготовлены такие кастрюли, может вступить в реакцию с содержащимися в борще кислотами. Добавление уксуса, томатов или лимона в борщ может навредить кастрюле и блюду. Алюминиевая кастрюля потемнеет от кислоты, и борщ также изменит свой цвет и вкус.

Это связано с тем, что алюминий может вступить в реакцию с продуктами. Под действием агрессивной среды происходит разрушение оксидной пленки. Если ее разрушить, то еда может приобрести металлический вкус.

Чтобы приготовить вкусное блюдо, следует выбрать правильную посуду.

Контакт кислоты с алюминием оканчивается выбросом металла в пищу. Исключением являются только кастрюли с защитным покрытием.

Какую посуду лучше выбрать

Первые блюда с добавлением томатов, квашеной капусты, лимонов, других кислых овощей и фруктов нельзя готовить в первой попавшейся посуде. Чтобы безошибочно выбрать кастрюлю для супа с повышенной кислотностью, нужно следовать главному совету – материал не должен вступать в реакцию с кислотами. Подойдет эмалированная кастрюля и качественная нержавеющая сталь.

Для приготовления борща можно использовать керамическую, эмалированную, нержавеющую посуду. Можно выбрать жаростойкое стекло, если позволяет плита. Сквозь прозрачный корпус видны красиво нарезанные ингредиенты и яркость овощей, что придаст процессу приготовления особенной эстетики.

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