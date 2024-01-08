Глинтвейн готовится на основе красного вина, в которое добавляют различные специи и ингредиенты. Основные составляющие глинтвейна – корица, гвоздика, кардамон, апельсиновая или лимонная цедра, мед или сахар, ну и, конечно, вино.
Интересно Разрыхлитель и сода – не одно и то же: что лучше использовать для выпечки
Какое вино выбрать для глинтвейна
Лучшие вина для глинтвейна – насыщенные фруктовые варианты средней крепости с небольшой выдержкой. Подойдет сухое или полусухое, например Каберне, Совиньон, Гренаш, Зинфандель или Сира. Они будут гарантировать, что глинтвейн не будет слишком сладким.
Рецепт глинтвейна
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Очень вкусный напиток / Фото unsplash
Приготовление:
- Налейте вино в кастрюлю и нагрейте его на медленном огне.
- Апельсин разрежьте пополам и выжмите сок в отдельную емкость.
- Процедите сок через фильтр или мелкое сито.
- Добавьте в вино щепотку каждой специи, гвоздику и апельсиновый сок.
- Нагрейте все, чтобы не закипело.
- Затем снимите кастрюлю с огня и разлейте глинтвейн по бокалам.