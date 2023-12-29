Это блюдо сметут первым: готовим закуску в виде елки

29 декабря 2023, 16:40
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Источник:

przyslij przepis

Для того чтобы создать праздничное настроение, следует не просто приготовить вкусные блюда – они должны иметь изысканный вид. Закуска в виде елки будет выглядеть особенно тематично и сделает ваш стол незабываемым.

Блинчики из шпината со сливочным сыром и ветчиной – отличная закуска на Новый год. Для любой хозяйки повторить рецепт будет легко, а результат превзойдет затраченные усилия.

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Рецепт закуски в виде елки

  • Время: 60 минут
  • Порций : 6
Ингредиенты:
для блинов:
– 80 грамм замороженного измельченного шпината;
– 1 стакан молока;
– 1 яйцо;
– 3/4 стакана муки;
– 2 столовые ложки масла;
для начинки:
– 200 грамм сливочного сыра;
– ветчина по вкусу.

Приготовление:

  1. Налейте молоко в миску и добавьте шпинат.
  2. Смешайте все.
  3. Убейте яйцо. Добавьте муку и растительное масло.
  4. Все тщательно перемешайте.
  5. Разогрейте сковороду.
  6. Жарьте блинчики с двух сторон.
  7. Переложите на тарелку.
  8. Каждый блинчик намажьте сыром и положите ломтик ветчины. Сверните рулет и разделите на меньшие части.
  9. Положите мини-рулетики рядом друг с другом, чтобы создать елку.
  10. Украсьте творожными звездочками и шариками красного перца.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська