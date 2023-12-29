Блинчики из шпината со сливочным сыром и ветчиной – отличная закуска на Новый год. Для любой хозяйки повторить рецепт будет легко, а результат превзойдет затраченные усилия.
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Рецепт закуски в виде елки
- Время: 60 минут
- Порций : 6
Приготовление:
- Налейте молоко в миску и добавьте шпинат.
- Смешайте все.
- Убейте яйцо. Добавьте муку и растительное масло.
- Все тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду.
- Жарьте блинчики с двух сторон.
- Переложите на тарелку.
- Каждый блинчик намажьте сыром и положите ломтик ветчины. Сверните рулет и разделите на меньшие части.
- Положите мини-рулетики рядом друг с другом, чтобы создать елку.
- Украсьте творожными звездочками и шариками красного перца.