Блинчики из шпината со сливочным сыром и ветчиной – отличная закуска на Новый год. Для любой хозяйки повторить рецепт будет легко, а результат превзойдет затраченные усилия.

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Рецепт закуски в виде елки

  • Время: 60 минут
  • Порций : 6

Приготовление:

  1. Налейте молоко в миску и добавьте шпинат.
  2. Смешайте все.
  3. Убейте яйцо. Добавьте муку и растительное масло.
  4. Все тщательно перемешайте.
  5. Разогрейте сковороду.
  6. Жарьте блинчики с двух сторон.
  7. Переложите на тарелку.
  8. Каждый блинчик намажьте сыром и положите ломтик ветчины. Сверните рулет и разделите на меньшие части.
  9. Положите мини-рулетики рядом друг с другом, чтобы создать елку.
  10. Украсьте творожными звездочками и шариками красного перца.