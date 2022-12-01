Как сэкономить время перед Рождеством: воспользуйтесь этими кулинарными советами

Один из простых способов облегчить подготовку к праздникам – налепить ушки и вареники заранее. Есть простые инструкции, следуя которым даже через месяц блюда все еще будут радовать вкусом и внешним видом.

Последние дни перед Сочельником – это настоящий марафон приготовления еды, уборки и покупок. Как все успеть? Ловкие хозяйки и хозяева начинают готовиться к Рождеству заранее. Многие блюда можно приготовить за несколько недель до праздников и поставить их в морозилку.

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Особенности приготовления

Можно ли заморозить уши или вареники? Можно и даже нужно, ведь благодаря этому простому методу можно освободить время.

Замораживание – это безопасный способ хранения, не влияющий на вкус начинки или консистенцию теста, если все сделано правильно. Вареники и ушки можно замораживать как сырыми, так и вареными. Если приготовить блюда к празднику на месяц вперед, то подойдет любой из этих вариантов, но для более продолжительного хранения лучше заморозить их в сыром виде.

Приготовление к празднику / Фото pexels

Как заморозить вареники и пельмени, чтобы они не слиплись?

Чтобы заморозить вареники или ушки сырыми, положите их на плоский поднос или разделочную доску. В таком виде уберите их в морозилку на первые 2 часа, а когда остынут – переложите в пакет. Это также может быть пластиковый контейнер. Вареники и ушки необходимо полностью остудить и подсушить. Также следует покрыть их небольшим количеством масла, ведь благодаря этому жирному слою они не слипнутся во время замораживания.

Традиционное праздничное блюдо / Фото pexels

Еще один метод

Золотой серединой может быть замораживание слегка сваренных вареников и ушек. Для этого просто опустите их в кипяток буквально на 30 секунд. Таким простым способом можно объединить преимущества обоих методов.