Останні дні перед Святвечором – це справжній марафон приготування їжі, прибирання та покупок. Як все встигнути? Спритні господині та господарі починають готуватися до Різдва заздалегідь. Багато страв можна приготувати за кілька тижнів до свят і поставити їх в морозилку.

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Особливості приготування

Чи можна заморозити вуха або вареники? Можна і навіть потрібно, адже завдяки цьому простому методу можна звільнити час.

Заморожування — це безпечний спосіб зберігання, який не впливає на смак начинки чи консистенцію тіста, якщо все зроблено правильно. Вареники та вушка можна заморожувати як сирими, так і вареними. Якщо приготувати страви до свята на місяць вперед, то підійде будь-який з цих варіантів, але для більш тривалого зберігання краще заморозити їх в сирому вигляді.

Приготування до свята / Фото pexels

Як заморозити вареники та пельмені, щоб вони не злиплися?

Щоб заморозити вареники чи вушка сирими, покладіть їх на плоску тацю або обробну дошку. У такому вигляді приберіть їх в морозилку на перші 2 години, а коли охолонуть – перекладіть в пакет. Це також може бути пластиковий контейнер. Вареники та вушка необхідно повністю остудити та трохи підсушити. Також варто покрити їх невеликою кількістю олії, адже завдяки цьому жирному шару вони не злипнуться під час заморожування.

Традиційна святкова страва / Фото pexels

Ще один метод

Золотою серединою може бути заморожування злегка зварених вареників та вушок. Для цього просто опустіть їх буквально на пів хвилини в окріп. Таким простим способом можна об’єднати переваги обох методів.