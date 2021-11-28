Пышный бисквит при любых условиях: урок мастерства от Евгения Клопотенко

Бисквит – один из самых популярных лакомств к чаю. Но бывает, что результат выходит не таким, как мы рассчитывали.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился секретами приготовления лучшего бисквита. Как оказывается, нет никаких сложных манипуляций – всего несколько простых правил.

Интересно Рецепты для посиделок с друзьями

Яйца

Для пышного бисквита нужно, чтобы яйца были комнатной температуры. Белки с желтками можно не разделять – так удастся сэкономить время. Если же решили это сделать, то для взбития белков с сахаром в стойкие пики нужно иметь сухую металлическую посуду. Желтки после взбития по консистенции должны напоминать крем.

Бисквит – всегда хорошая идея / Фото Unsplash

Мука

Неправильное добавление муки в яичную смесь – одна из наиболее распространенных ошибок. Если добавить много муки сразу – смесь "упадет", и бисквит будет не таким пышным. Поэтому следует добавлять муку постепенно, маленькими порциями и делать это максимально аккуратно.

Аромат

Выпечка – это всегда особый запах. Не стесняйтесь искать свой любимый и экспериментировать. Ваниль, корица, имбирь, мускатный орех, цедра лимона – каждый из этих компонентов сделает бисквит особенным.

Перемешивание

Неторопливость – главный секрет удачного теста для бисквита. Меньше движений – лучший результат. Силиконовая лопатка – наилучший инструмент для медленного щамешивания, который точно не повредит тесту.