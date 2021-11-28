Пишний бісквіт за будь-яких умов: урок майстерності від Євгена Клопотенка

Бісквіт – один із найпопулярніших смаколиків до чаю. Але буває, що результат виходить не таким, як ми розраховували.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився секретами приготування найкращого бісквіту. Як виявляється, немає жодних складних маніпуляцій – лише кілька простих правил.

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Яйця

Для пишного бісквіту потрібно, щоб яйця були кімнатної температури. Білки із жовтками можна не розділяти – так вдасться зекономити час. Якщо ж вирішили це зробити, то для збиття білків з цукром у стійкі піки потрібно мати сухий металевий посуд. Жовтки після збиття за консистенцією мають нагадувати крем.

Бісквіт – завжди хороша ідея / Фото Unsplash

Борошно

Неправильне додавання борошна в яєчну суміш – одна з найбільш поширених помилок. Якщо додати багато борошна одразу – суміш "впаде", і бісквіт буде не таким пишним. Тому варто додавати борошно поступово, маленькими порціями, та робити це максимально акуратно.

Аромат

Випічка – це завжди особливий запах. Не соромтеся шукати свій улюблений та експериментувати. Ваніль, кориця, імбир, мускатний горіх, цедра лимона – кожен з цих компонентів зробить бісквіт особливим.

Перемішування

Неквапливість – головний секрет вдалого тіста для бісквіту. Менше рухів – кращий результат. Силіконова лопатка – найкращий інструмент для повільного замішування, який точно не зашкодить тісту.