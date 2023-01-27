К размораживанию продуктов нужно относиться с осмотрительностью, иначе они потеряют свой вкус и другие свойства, что подвергнет сомнению потребность их хранения в морозильной камере. Чтобы невзначай не испортить курочку при размораживании – нужно знать несколько важных нюансов.

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Как нельзя размораживать курятину

Куриное мясо ни в коем случае нельзя размораживать в тепле. Если просто оставить ее на столе, то мясо станет настоящим питомником бактерий.

Самое популярное мясо / Фото Pexels

Также плохим решением будет погружение мяса в теплую воду. Причина аналогична: последующее потребление этого продукта может стать причиной неприятного пищевого отравления.

Как можно разморозить курицу быстро

Один из самых популярных способов – погружение мяса в холодную воду, которую нужно менять каждые 30 минут. Небольшие куски курицы разморозятся до часа, большим нужно 2 – 3 часа.

Также можно использовать микроволновку и функцию "размораживания". Средняя порция курицы будет готова к приготовлению уже через 10 – 15 минут. Лучше всего переворачивать мясо каждые 2 – 3 минуты, чтобы размораживание было равномерным.

Следует помнить: курицу, размороженную в воде или в микроволновке, нужно сразу готовить, чтобы сделать невозможным накопление бактерий на продукции.