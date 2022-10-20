На случай дефицита: рецепт самого простого хлеба – испекаем на сковороде
20 октября 2022 , 16:30Читати новину українською
Источник:news cafe
Хлеб – обязательная часть каждой трапезы, в случае чрезвычайной ситуации это первое, что исчезает с полок магазинов. Узнайте простой рецепт домашнего дрожжевого хлеба, который можно выпекать как в духовке, так и на сковороде.
Вкусный и ароматный хлеб – это то, что можно испечь самому, но не у всех есть на это время. Рецепт быстрого хлеба на сковороде всегда удается и смакует всем без исключения, поэтому попробуйте воспользоваться этим рецептом и больше никогда не беспокойтесь о наличии хлеба на прилавках магазинов.
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Рецепт простого хлеба
Время: 45 минут
Порций: 4
Хлеб всему голова/ Фото unsplash
Ингредиенты:
- 500 грамм любой пшеничной муки;
- 330 миллилитров теплой воды;
- 10 грамм соли;
- 5 грамм сухих дрожжей или 15 грамм свежих;
- масло для смазки формы и хлеба.
Приготовление:
- Растворите в теплой воде соль и дрожжи, добавьте муку и замесите эластичное однородное тесто.
- Разделите тесто на две равные части и сформируйте два шарика. Отставьте на пол часа, чтобы тесто поднялось.
- Сковороду аккуратно смажьте растительным маслом.
- Выложите тесто на слегка разогретую сковороду и выпекайте на среднем огне под крышкой с каждой стороны в течение 12 – 15 минут.
- Прежде чем перевернуть хлеб, слегка смажьте его растительным маслом.
- Хлеб можно есть только после того, как он полностью остынет.
Приятного аппетита!