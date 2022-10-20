На случай дефицита: рецепт самого простого хлеба – испекаем на сковороде

Хлеб – обязательная часть каждой трапезы, в случае чрезвычайной ситуации это первое, что исчезает с полок магазинов. Узнайте простой рецепт домашнего дрожжевого хлеба, который можно выпекать как в духовке, так и на сковороде.

Вкусный и ароматный хлеб – это то, что можно испечь самому, но не у всех есть на это время. Рецепт быстрого хлеба на сковороде всегда удается и смакует всем без исключения, поэтому попробуйте воспользоваться этим рецептом и больше никогда не беспокойтесь о наличии хлеба на прилавках магазинов.

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Рецепт простого хлеба

Время: 45 минут

Порций: 4

Хлеб всему голова/ Фото unsplash

Ингредиенты:

500 грамм любой пшеничной муки;

330 миллилитров теплой воды;

10 грамм соли;

5 грамм сухих дрожжей или 15 грамм свежих;

масло для смазки формы и хлеба.

Приготовление:

Растворите в теплой воде соль и дрожжи, добавьте муку и замесите эластичное однородное тесто. Разделите тесто на две равные части и сформируйте два шарика. Отставьте на пол часа, чтобы тесто поднялось. Сковороду аккуратно смажьте растительным маслом. Выложите тесто на слегка разогретую сковороду и выпекайте на среднем огне под крышкой с каждой стороны в течение 12 – 15 минут. Прежде чем перевернуть хлеб, слегка смажьте его растительным маслом. Хлеб можно есть только после того, как он полностью остынет.

Приятного аппетита!