На случай дефицита: рецепт самого простого хлеба – испекаем на сковороде

20 октября 2022 , 16:30
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Источник:

news cafe

Хлеб – обязательная часть каждой трапезы, в случае чрезвычайной ситуации это первое, что исчезает с полок магазинов. Узнайте простой рецепт домашнего дрожжевого хлеба, который можно выпекать как в духовке, так и на сковороде.

Вкусный и ароматный хлеб – это то, что можно испечь самому, но не у всех есть на это время. Рецепт быстрого хлеба на сковороде всегда удается и смакует всем без исключения, поэтому попробуйте воспользоваться этим рецептом и больше никогда не беспокойтесь о наличии хлеба на прилавках магазинов.

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Рецепт простого хлеба

Время: 45 минут
Порций: 4

Хлеб всему голова/ Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 500 грамм любой пшеничной муки;
  • 330 миллилитров теплой воды;
  • 10 грамм соли;
  • 5 грамм сухих дрожжей или 15 грамм свежих;
  • масло для смазки формы и хлеба.

Приготовление:

  1. Растворите в теплой воде соль и дрожжи, добавьте муку и замесите эластичное однородное тесто.
  2. Разделите тесто на две равные части и сформируйте два шарика. Отставьте на пол часа, чтобы тесто поднялось.
  3. Сковороду аккуратно смажьте растительным маслом.
  4. Выложите тесто на слегка разогретую сковороду и выпекайте на среднем огне под крышкой с каждой стороны в течение 12 – 15 минут.
  5. Прежде чем перевернуть хлеб, слегка смажьте его растительным маслом.
  6. Хлеб можно есть только после того, как он полностью остынет.

Приятного аппетита!

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська