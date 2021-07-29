Что может быть вкуснее домашней пасты приготовленной своими руками? Пожалуй, ничего! Если вы разделяете наше мнение тогда этот рецепт для вас. Ведь сам судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский научит вас, как правильно готовить итальянские макароны дома.

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Кстати, выйдут они в разы вкуснее чем вы покупаете в магазине. Итак, давайте готовить и лакомиться домашними блюдами вместе с профессиональным шефом у себя дома.



Паста с грибами / Фото Владимира Ярославского

Правила приготовления итальянской пасты (макарон)

Приобретите муку твердых сортов грубого помола – семола. Именно с ней ваши макароны при варке будут очень мягкими, не будут впитывать большое количество воды.

Не используйте растительное масло при приготовлении макарон.

Промывать макаронные изделия не требуется. Пасту варят в большом количестве подсоленной воды. Обычно 20 граммов соли на литр воды.

Рецепт домашних макарон

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2 – 3



Паста из шпината / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 600 г муки семола;

– 150 г яичного белка;

– 150 г яичных желтков.

Тщательно перемешайте яйца вилкой. Насыпьте муку в миску. Влейте в центр муки яйца и замесите тесто. Оставьте тесто на 30 минут в холодильнике. Обязательно заверните его в слой пищевой пленки. Раскатайте тесто руками или специальной машинкой для пасты. Нарежьте нужным вам способом и отварите в подсоленной воде.

Черные макароны можно приготовить добавив 16 г чернил каракатицы. Также в тесто можно добавлять различные красители из шпината, свеклы, моркови, или спирулину.

Не забудьте готовую, нарезанную пасту немного присыпать мукой, тогда ее можно хранить разделенную по порциям в морозилке, в обычном, плотно завязанном пакете.