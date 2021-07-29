Домашние макароны: рецепт итальянской пасты, ее хранение и правила варки
Источник:Владимир Ярославский
Рецепт приготовления домашней пасты, как в ресторане теперь доступен и для вас. Владимир Ярославский рассказал все важные нюансы приготовления макарон, начиная от теста до правильного хранения в холодильнике.
Что может быть вкуснее домашней пасты приготовленной своими руками? Пожалуй, ничего! Если вы разделяете наше мнение тогда этот рецепт для вас. Ведь сам судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский научит вас, как правильно готовить итальянские макароны дома.
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Кстати, выйдут они в разы вкуснее чем вы покупаете в магазине. Итак, давайте готовить и лакомиться домашними блюдами вместе с профессиональным шефом у себя дома.
Паста с грибами / Фото Владимира Ярославского
Правила приготовления итальянской пасты (макарон)
- Приобретите муку твердых сортов грубого помола – семола. Именно с ней ваши макароны при варке будут очень мягкими, не будут впитывать большое количество воды.
- Не используйте растительное масло при приготовлении макарон.
- Промывать макаронные изделия не требуется. Пасту варят в большом количестве подсоленной воды. Обычно 20 граммов соли на литр воды.
Рецепт домашних макарон
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 3
Паста из шпината / Фото Владимира Ярославского
– 600 г муки семола;
– 150 г яичного белка;
– 150 г яичных желтков.
- Тщательно перемешайте яйца вилкой.
- Насыпьте муку в миску.
- Влейте в центр муки яйца и замесите тесто.
- Оставьте тесто на 30 минут в холодильнике. Обязательно заверните его в слой пищевой пленки.
- Раскатайте тесто руками или специальной машинкой для пасты.
- Нарежьте нужным вам способом и отварите в подсоленной воде.
Черные макароны можно приготовить добавив 16 г чернил каракатицы. Также в тесто можно добавлять различные красители из шпината, свеклы, моркови, или спирулину.
Не забудьте готовую, нарезанную пасту немного присыпать мукой, тогда ее можно хранить разделенную по порциям в морозилке, в обычном, плотно завязанном пакете.