Больше не захотите покупать это детям: готовим "Киндер милк слайс" дома

Не секрет, что дети, а порой и взрослые, сходят с ума от сладостей киндер мелкий слайс. А почему бы не приготовить их дома?

По этому рецепту у вас будет настоящая фабрика "Киндер" дома. Готовить популярный десерт очень просто и легко.

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Такие пирожные с бисквитной основой, нежным тающим во рту кремом прекрасно подойдут к утреннему какао, вкусному кофе или компоту. После того как вы приготовите их дома, в магазин больше не ногой.

Рецепт киндер милк слайс

Время: 6 часов

6 часов Порции: 4 штуки

– 1 яйцо;– 30 граммов сахара;– щепотка соли;– 15 граммов меда;– половина чайной ложки ванильного экстракта;– 20 граммов молока;– 15 граммов масла;– 30 граммов муки;– 5 граммов какао;– половина чайной ложки разрыхлителя.– 3 грамма желатина– 20 граммов воды– 1 желток– 15 граммов сахара– 1 чайная ложка ванильного экстракта– 15 граммов молока– 30 граммов сгущенки ⠀– 5 граммов сливочного масла– 115 граммов сливок 33%.

Приготовление:

Для бисквита яйцо с сахаром и солью взбиваем миксером в светлую пышную пену. Добавляем мед, ванильный экстракт, молоко, растительное масло и перемешиваем на самых низких оборотах миксера.

Просеиваем муку, какао, разрыхлитель и снова перемешиваем на самых низких оборотах миксера до однородности.

Переливаем тесто в форму, застеленную пергаментом или фольгой и сверху также накрываем фольгой.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут (готовность проверяем зубочисткой). Даем полностью остыть.

Для начинки желатин заливаем прохладной водой и оставляем на 15 минут.

Желток сочетаем с сахаром, ванильным экстрактом, молоком, сгущенкой и сливочным маслом. Ставим на средний огонь, варим до загущения и переливаем в чистую миску.

Желатин растапливаем в микроволновке или на плите, добавляем в массу, перемешиваем и даем немного остыть.

Холодные сливки взбиваем миксером на высокой скорости до загущения, снижаем скорость до минимальной, добавляем заварное основание и перемешиваем до однородности.

Бисквит разрезаем вдоль на две части. Чтобы удобнее доставать, дно формы, в которой выпекали бисквит, застилаем пищевой пленкой.

Сверху кладем один корж, затем слой начинки и второй корж. Вращаем пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов.

Приятного тебе аппетита!