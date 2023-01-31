Больше не захотите покупать это детям: готовим "Киндер милк слайс" дома
31 января 2023, 14:07Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Не секрет, что дети, а порой и взрослые, сходят с ума от сладостей киндер мелкий слайс. А почему бы не приготовить их дома?
По этому рецепту у вас будет настоящая фабрика "Киндер" дома. Готовить популярный десерт очень просто и легко.
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Такие пирожные с бисквитной основой, нежным тающим во рту кремом прекрасно подойдут к утреннему какао, вкусному кофе или компоту. После того как вы приготовите их дома, в магазин больше не ногой.
Рецепт киндер милк слайс
- Время: 6 часов
- Порции: 4 штуки
– 1 яйцо;
– 30 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 15 граммов меда;
– половина чайной ложки ванильного экстракта;
– 20 граммов молока;
– 15 граммов масла;
– 30 граммов муки;
– 5 граммов какао;
– половина чайной ложки разрыхлителя.
Для начинки:
– 3 грамма желатина
– 20 граммов воды
– 1 желток
– 15 граммов сахара
– 1 чайная ложка ванильного экстракта
– 15 граммов молока
– 30 граммов сгущенки ⠀
– 5 граммов сливочного масла
– 115 граммов сливок 33%.
Приготовление:
- Для бисквита яйцо с сахаром и солью взбиваем миксером в светлую пышную пену. Добавляем мед, ванильный экстракт, молоко, растительное масло и перемешиваем на самых низких оборотах миксера.
- Просеиваем муку, какао, разрыхлитель и снова перемешиваем на самых низких оборотах миксера до однородности.
- Переливаем тесто в форму, застеленную пергаментом или фольгой и сверху также накрываем фольгой.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут (готовность проверяем зубочисткой). Даем полностью остыть.
- Для начинки желатин заливаем прохладной водой и оставляем на 15 минут.
- Желток сочетаем с сахаром, ванильным экстрактом, молоком, сгущенкой и сливочным маслом. Ставим на средний огонь, варим до загущения и переливаем в чистую миску.
- Желатин растапливаем в микроволновке или на плите, добавляем в массу, перемешиваем и даем немного остыть.
- Холодные сливки взбиваем миксером на высокой скорости до загущения, снижаем скорость до минимальной, добавляем заварное основание и перемешиваем до однородности.
- Бисквит разрезаем вдоль на две части. Чтобы удобнее доставать, дно формы, в которой выпекали бисквит, застилаем пищевой пленкой.
- Сверху кладем один корж, затем слой начинки и второй корж. Вращаем пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов.
Приятного тебе аппетита!