Вкус, который возвращает в детство: готовим топовое блюдо с "Куркою по-домашньому"
Домашняя курятина всегда особенная, ведь это мясо имеет более насыщенный вкус, напоминающий нам детство. Именно поэтому блюда с таким ингредиентом подарят чувство праздника даже в будний день.
Однако когда речь идет о домашней курочке, следует быть максимально тщательными при выборе мяса, информирует 24 Канал. Как его выбрать и что можно приготовить, чтобы угодить всей семье – рассказываем дальше.
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Где же найти "Курку по-домашньому"
Пожалуй, каждый сейчас задумался: "А где же найти курятину, что будет чувствоваться, как приготовленная по-домашнему?" На рынке есть много вариантов: от магазинных до домашних.
Однако, чтобы мясо птицы было на вкус, как в детстве, должны соответствовать условия выращивания, а также обработка тушки. Курочка должна иметь просторный птичник, чтобы свободно передвигаться, постоянный доступ к пище и воде, а также надлежащий микроклимат. Именно в таких условиях выращивается "Курка по-домашньому". А перед тем, как попасть на полки, тушка проходит процесс обжаривания, как когда-то у бабушки, который придает блюдам такой особый аромат домашней курочки.
Мясо от этого бренда имеет немало преимуществ, которые почувствуют потребители:
- не содержит гормонов роста;
- выращивается по особому рациону: птица потребляет зерновые корма и проходит проверку на всех этапах производства;
- мясо имеет более плотную текстуру, более темную по сравнению с продукцией бройлера;
- придает блюдам насыщенный аромат;
- идеально подходит для приготовления бульонов, тушения и запекания.
Еще одно преимущество "Курки по-домашньому" – невероятный и насыщенный вкус, который с первого кусочка перенесет вас в детство, где бабушка готовила невероятно ароматную запеченную курочку с хрустящей корочкой.
"Курка по-домашньому" имеет более насыщенный вкус / Фото Shutterstock
Что ж, с ингредиентом определились. А как приготовить филе от ТМ "Курка по-домашньому" и с чем его подавать – рассказываем в пошаговом рецепте.
Куриное филе, запеченное в рукаве
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 2
Курочка с румяной корочкой будет вкусной для всех за столом / Фото ShutterstockИнгредиенты:
– 800 граммов филе "Курки по-домашньому" с кожурой;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 2 чайные ложки горчицы в зернах;
– 3 зубчика чеснока;
– 0,25 чайной ложки куркумы;
– орегано, базилик, розмарин по вкусу;
– соль, молотый перец по вкусу.
Приготовление:
Куриное филе с кожурой промойте под проточной водой, осушите с помощью бумажных полотенец.
В глубокой миске смешайте соевый соус, лимонный сок, горчицу, специи и травы. Добавьте измельченные зубчики чеснока и перемешайте.
Замаринуйте куриное мясо в полученной смеси и поместите в холодильник на 40 – 50 минут.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Замаринованное куриное филе поместите в рукав для запекания и завяжите концы в соответствии с инструкцией на упаковке.
Выложите мясо в жаропрочную форму и выпекайте его в течение 30 минут при 200 градусах. Для получения румяной корочки осторожно разрежьте рукав и отправьте мясо выпекаться еще на 10-15 минут.
Запеченное куриное мясо подавайте к столу с любимыми овощами: запеченной морковью, тушеными шампиньонами и свежими помидорами черри, разрезанными пополам. Дополните блюдо веточкой свежего розмарина.
Приятного аппетита!