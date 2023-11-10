Проте коли мова йде про домашню курочку, слід бути максимально ретельними при виборі м'яса, інформує 24 Канал. Як його обрати та що можна приготувати, щоб посмакувало всій сім'ї – розповідаємо далі.

Читайте також Це апетитне поєднання до смаку кожному: топ-3 рецепти курятини з сезонними овочами

Де ж знайти "Курку по-домашньому"

Мабуть, кожен зараз задумався: "А де ж знайти курятину, що буде смакувати по-домашньому?" На ринку є чимало варіантів: від магазинних до домашніх.

Проте, щоб м'ясо птиці смакувало, як в дитинстві, мають бути відповідні умови вирощування, а також обробка тушки. Курочка має мати просторий пташник, щоб вільно пересуватись, постійний доступ до їжі та води, належний мікроклімат. Саме у таких умовах вирощується "Курка по-домашньому". А перед тим, як потрапити на полиці, тушка проходить процес обсмалювання, як колись у бабусі, що додає стравам такий особливий аромат домашньої курочки.

М'ясо від цього бренду має чимало переваг, які відчують споживачі:

  • не містить гормонів росту;
  • вирощується за особливим раціоном: птиця споживає зернові корми та проходить перевірку на всіх етапах виробництва;
  • м'ясо має більш щільну текстуру, темніше у порівнянні з продукцією бройлера;
  • надає стравам насиченого аромату;
  • ідеально підходить для приготування бульйонів. тушкування та запікання.

Та ще одна перевага "Курки по-домашньому" – неймовірний і насичений смак, який з першого шматочка перенесе вас у дитинство, де бабуся готувала неймовірно ароматну запечену курочку із хрумкою скоринкою.

Курка по-домашньому має насиченіший смак / Фото Shutterstock

Що ж, з інгредієнтом визначились. А як приготувати філе від ТМ "Курка по-домашньому" і з чим його подавати – розповідаємо у покроковому рецепті.

Куряче філе, запечене у рукаві

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порцій: 2

Курочка з рум'яною скоринкою посмакує усім за столом / Фото Shutterstock

Приготування:

  1. Куряче філе зі шкіркою помийте під протічною водою, осушіть за допомогою паперових рушників.

  2. У глибокій мисці змішайте соєвий соус, лимонний сік, гірчицю, спеції і трави. Додайте подрібнені зубчики часнику та перемішайте.

  3. Замаринуйте куряче м'ясо в отриманій суміші та помістіть його в холодильник на 40 – 50 хвилин.

  4. Розігрійте духовку до 200 градусів.

  5. Замариноване куряче філе помістіть у рукав для запікання і зав'яжіть кінці відповідно до інструкції на упаковці.

  6. Викладіть м'ясо у жаротривку форму та випікайте його впродовж 30 хвилин при 200 градусах. Для отримання рум'яної скоринки обережно розріжте рукав та відправте м'ясо випікатись ще на 10 - 15 хвилин.

  7. Запечене куряче м'ясо подавайте до столу з улюбленими овочами: запеченою морквою, тушеними печерицями та свіжими помідорами чері, розрізаними навпіл. Доповніть страву гілочкою свіжого розмарину.

Смачного!