Проте коли мова йде про домашню курочку, слід бути максимально ретельними при виборі м'яса, інформує 24 Канал. Як його обрати та що можна приготувати, щоб посмакувало всій сім'ї – розповідаємо далі.

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Де ж знайти "Курку по-домашньому"

Мабуть, кожен зараз задумався: "А де ж знайти курятину, що буде смакувати по-домашньому?" На ринку є чимало варіантів: від магазинних до домашніх.

Проте, щоб м'ясо птиці смакувало, як в дитинстві, мають бути відповідні умови вирощування, а також обробка тушки. Курочка має мати просторий пташник, щоб вільно пересуватись, постійний доступ до їжі та води, належний мікроклімат. Саме у таких умовах вирощується "Курка по-домашньому". А перед тим, як потрапити на полиці, тушка проходить процес обсмалювання, як колись у бабусі, що додає стравам такий особливий аромат домашньої курочки.

М'ясо від цього бренду має чимало переваг, які відчують споживачі:

не містить гормонів росту;

вирощується за особливим раціоном: птиця споживає зернові корми та проходить перевірку на всіх етапах виробництва;

м'ясо має більш щільну текстуру, темніше у порівнянні з продукцією бройлера;

надає стравам насиченого аромату;

ідеально підходить для приготування бульйонів. тушкування та запікання.

Та ще одна перевага "Курки по-домашньому" – неймовірний і насичений смак, який з першого шматочка перенесе вас у дитинство, де бабуся готувала неймовірно ароматну запечену курочку із хрумкою скоринкою.

Курка по-домашньому має насиченіший смак / Фото Shutterstock

Що ж, з інгредієнтом визначились. А як приготувати філе від ТМ "Курка по-домашньому" і з чим його подавати – розповідаємо у покроковому рецепті.

Куряче філе, запечене у рукаві

Час: 1 година 40 хвилин

1 година 40 хвилин Порцій: 2

Курочка з рум'яною скоринкою посмакує усім за столом / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 800 грамів філе "Курки по-домашньому" зі шкіркою;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 2 чайні ложки гірчиці у зернах;

– 3 зубчики часнику;

– 0,25 чайної ложки куркуми;

– орегано, базилік, розмарин до смаку;

– сіль, мелений перець до смаку.

Приготування:

Куряче філе зі шкіркою помийте під протічною водою, осушіть за допомогою паперових рушників. У глибокій мисці змішайте соєвий соус, лимонний сік, гірчицю, спеції і трави. Додайте подрібнені зубчики часнику та перемішайте. Замаринуйте куряче м'ясо в отриманій суміші та помістіть його в холодильник на 40 – 50 хвилин. Розігрійте духовку до 200 градусів. Замариноване куряче філе помістіть у рукав для запікання і зав'яжіть кінці відповідно до інструкції на упаковці. Викладіть м'ясо у жаротривку форму та випікайте його впродовж 30 хвилин при 200 градусах. Для отримання рум'яної скоринки обережно розріжте рукав та відправте м'ясо випікатись ще на 10 - 15 хвилин. Запечене куряче м'ясо подавайте до столу з улюбленими овочами: запеченою морквою, тушеними печерицями та свіжими помідорами чері, розрізаними навпіл. Доповніть страву гілочкою свіжого розмарину.

Смачного!