Проте коли мова йде про домашню курочку, слід бути максимально ретельними при виборі м'яса, інформує 24 Канал. Як його обрати та що можна приготувати, щоб посмакувало всій сім'ї – розповідаємо далі.
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Де ж знайти "Курку по-домашньому"
Мабуть, кожен зараз задумався: "А де ж знайти курятину, що буде смакувати по-домашньому?" На ринку є чимало варіантів: від магазинних до домашніх.
Проте, щоб м'ясо птиці смакувало, як в дитинстві, мають бути відповідні умови вирощування, а також обробка тушки. Курочка має мати просторий пташник, щоб вільно пересуватись, постійний доступ до їжі та води, належний мікроклімат. Саме у таких умовах вирощується "Курка по-домашньому". А перед тим, як потрапити на полиці, тушка проходить процес обсмалювання, як колись у бабусі, що додає стравам такий особливий аромат домашньої курочки.
М'ясо від цього бренду має чимало переваг, які відчують споживачі:
- не містить гормонів росту;
- вирощується за особливим раціоном: птиця споживає зернові корми та проходить перевірку на всіх етапах виробництва;
- м'ясо має більш щільну текстуру, темніше у порівнянні з продукцією бройлера;
- надає стравам насиченого аромату;
- ідеально підходить для приготування бульйонів. тушкування та запікання.
Та ще одна перевага "Курки по-домашньому" – неймовірний і насичений смак, який з першого шматочка перенесе вас у дитинство, де бабуся готувала неймовірно ароматну запечену курочку із хрумкою скоринкою.
Курка по-домашньому має насиченіший смак / Фото Shutterstock
Що ж, з інгредієнтом визначились. А як приготувати філе від ТМ "Курка по-домашньому" і з чим його подавати – розповідаємо у покроковому рецепті.
Куряче філе, запечене у рукаві
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 2
Курочка з рум'яною скоринкою посмакує усім за столом / Фото Shutterstock
Приготування:
Куряче філе зі шкіркою помийте під протічною водою, осушіть за допомогою паперових рушників.
У глибокій мисці змішайте соєвий соус, лимонний сік, гірчицю, спеції і трави. Додайте подрібнені зубчики часнику та перемішайте.
Замаринуйте куряче м'ясо в отриманій суміші та помістіть його в холодильник на 40 – 50 хвилин.
Розігрійте духовку до 200 градусів.
Замариноване куряче філе помістіть у рукав для запікання і зав'яжіть кінці відповідно до інструкції на упаковці.
Викладіть м'ясо у жаротривку форму та випікайте його впродовж 30 хвилин при 200 градусах. Для отримання рум'яної скоринки обережно розріжте рукав та відправте м'ясо випікатись ще на 10 - 15 хвилин.
Запечене куряче м'ясо подавайте до столу з улюбленими овочами: запеченою морквою, тушеними печерицями та свіжими помідорами чері, розрізаними навпіл. Доповніть страву гілочкою свіжого розмарину.
Смачного!