Должен быть на столе: как приготовить квашеную капусту, как у бабушки
28 августа 2023, 12:30Читати новину українською
Еще с детства мы помним, как бабушка каждый год готовила квашеную капусту, чтобы зимой лакомиться ею никогда. Также из нее можно приготовить немало блюд: добавить к вареникам, тушить или варить капустник.
Квашеная капуста – простая домашняя закуска, которая может стоять в прохладном месте достаточно долго. Ее достают из банки и поливают маслом, нарезают лук и смакуют.
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Она может заменить на столе салат или любую другую зимнюю закрутку, которую мы подаем к мясным или рыбным блюдам. Также квашеная капуста не калорийна и разрешается при любой диете. 24 канал подготовил отличный рецепт.
Рецепт квашеной капусты
- Время: 4 дня
- Порции: 2
– 2 – 3 килограмма белокочанной капусты;
– 150 граммов моркови;
– 2 лавровых листа;
– 6 горошин душистого перца;
– 1,5 ложки соли;
– 1,5 ложки сахара;
– 1 литр воды.
Приготовление:
- Тщательно вымойте и почистите морковь, натрите ее на грубой терке.
- Капусту нашинкуйте мелко, можно использовать специальную шинковку.
- В большой миске соедините морковь и капусту, добавьте перец, лавровые листики и тщательно перемешайте.
- Плотно вложите капусту в 3-х литровую банку.
- Для приготовления соле соедините воду, соль и сахар. Доведите рассол до кипения и оставьте охлаждаться.
- Залейте капусту рассолом и оставьте в теплом месте.
- В процессе брожения капусту нужно прокалывать вилкой для выхода углекислого газа. Рекомендуем банку ставить в широкую емкость, чтобы рассол из банки не вытекал.
- На третий день квашеная капуста готова. Плотно закройте банку крышкой и отправьте на хранение в холодильник.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить идеальный маринад для огурцов.