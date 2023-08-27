Некоторые виды маринада отличаются только пропорциями и добавками, но основные ингредиенты всегда одинаковы. Практически в каждом рецепте содержится вода, уксус, сахар и соль.

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Идеальный маринад для огурцов

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Великолепная консервация​ / Фото для ілюстрації unsplash

Ингредиенты:

– 6 килограмм огурцов;

– 2 лавровых листа на банку;

– перец душистый 6 зерен на банку;

– перец черный 2 зерна на банку;

– горчица в зернах половина чайной ложки на банку;

– кружочки моркови 1 – 2 на банку;

– зубчик чеснока на банку;

– кусочек корня хрена на банку;

– зонтик укропа на банку;

– 1,5 литра уксуса 8 – 10%

– 5 литров воды;

– 10 столовых ложек сахара;

– 5 столовых лодок соли.

Приготовление:

Вскипятите воду с солью, уксусом и сахаром.

На 1 литр воды дайте 1,5 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара.

Огурцы тщательно промойте и замочите на 2 часа.

В каждую банку положите зонтики укропа, 1 – 2 ломтика моркови, ломтик хрена, половину чайной ложки зерен горчицы, 1 – 2 лавровых листа, 6 зерен душистого перца, зубчик чеснока, 2 зерна черного перца.

Уложите огурцы в банки.

Затем положите зонтики укропа.

Залийте гарячим розсолом і закупорте банки.

Пастеризуйте 5 минут после закипания воды.

Через это время извлеките банки, проверьте, хорошо ли затянулись крышки и оставьте остывать, поставив вверх дном.

Время пастеризации зависит от размера банок. После охлаждения уберите банки в погреб.

Не только мариновать или квасить: еще можно приготовить из огурцов на зиму.