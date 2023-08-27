Некоторые виды маринада отличаются только пропорциями и добавками, но основные ингредиенты всегда одинаковы. Практически в каждом рецепте содержится вода, уксус, сахар и соль.
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Идеальный маринад для огурцов
- Время: 1 час
- Порций: 6
Великолепная консервация / Фото для ілюстрації unsplash
Приготовление:
- Вскипятите воду с солью, уксусом и сахаром.
- На 1 литр воды дайте 1,5 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара.
- Огурцы тщательно промойте и замочите на 2 часа.
- В каждую банку положите зонтики укропа, 1 – 2 ломтика моркови, ломтик хрена, половину чайной ложки зерен горчицы, 1 – 2 лавровых листа, 6 зерен душистого перца, зубчик чеснока, 2 зерна черного перца.
- Уложите огурцы в банки.
- Затем положите зонтики укропа.
- Залийте гарячим розсолом і закупорте банки.
- Пастеризуйте 5 минут после закипания воды.
- Через это время извлеките банки, проверьте, хорошо ли затянулись крышки и оставьте остывать, поставив вверх дном.
- Время пастеризации зависит от размера банок. После охлаждения уберите банки в погреб.