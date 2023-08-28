Мусить бути на столі: як приготувати квашену капусту, як у бабусі

Ще з дитинства ми пам'ятаємо, як бабуся щороку готувала квашену капусту, аби взимку ласувати нею будь-коли. Також з неї можна приготувати чимало страв: додати до вареників, тушкувати чи варити капусняк.

Квашена капуста – проста домашня закуска, яка може стояти в прохолодному місці досить довгий час. Її дістають з банки та поливають олією, нарізають до неї цибулю та смакують.

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Вона може замінити на столі салат, або будь-яку іншу зимову закрутку, яку ми подаємо до м'ясних чи рибних страв. Також квашена капуста не калорійна і дозволяється при будь-якій дієті. 24 канал підготував відмінний рецепт.

Рецепт квашеної капусти

Час: 4 дні

4 дні Порції: 2

– 2 – 3 кілограми білокачанної капусти;– 150 грамів моркви;– 2 лаврових листки;– 6 горошин запашного перцю;– 1,5 ложки солі;– 1,5 ложки цукру;– 1 літр води.

Приготування:

Ретельно помийте й почистіть моркву, натріть її на грубій тертці.

Капусту нашинкуйте дрібно, можна використовувати спеціальну шатківницю.

У великій мисці з'єднайте моркву та капусту, додайте перець, лаврові листочки та все ретельно перемішайте.

Щільно вкладіть капусту в 3-х літрову банку.

Для приготування розсолу з'єднайте воду, сіль та цукор. Доведіть розсіл до кипіння та залишіть охолоджуватися.

Залийте капусту розсолом та залишіть в теплому місці.

В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендуємо банку ставити в широку місткість, щоб розсіл з банки не витікав.

На третій день квашена капуста готова. Щільно закрийте банку кришкою та відправте на зберігання в холодильник.

Смачного!

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