Рецепт сезонного салата из овощей от Эктора Хименеса-Браво

Лето – пора свежих овощей на любой вкус. Чтобы быстро и полезно приготовить из них салат, а рецептом мы с вами поделимся.

Эктор Хименес-Браво после длительной паузы вернул рецепты в свой блог в инстаграмме. Шеф-повар уверен, что кулинария лечит, отрывает от забот и наполняет нас, даже когда на душе тяжело. Он подготовил для читателей сезонный рецепт салата из овощей и фруктов.

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Легкая заправка в салат не отягощает желудок и вам не придется отрабатывать лишние калории в спортзале. Такой салат можно подавать как к праздничному столу, так и к обыденному. Сезонный салат можно назвать бюджетным вариантом, ведь летом все овощи и фрукты можно купить по доступной и оптимальной цене.

Грецкие орехи в блюде можно заменить любыми любимыми, а твердый сыр может быть пармезаном, а может и голландским. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Рецепт сезонного овощного салата от Эктора Хименеса-Браво

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

– 100 граммов моркови;– 100 граммов кабачка;– 100 граммов огурца;– 50 граммов зеленого яблока;– 20 граммов редиса;– 30 грамм любимой зелени (петрушка, кинза, мята, базилик);– 30 граммов твердого сыра;– 15 граммов грецкого ореха.– 30 миллилитров масла;– 20 миллилитров лимонного сока;– 20 миллилитров меда;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно помойте овощи под проточной водой. Нарежьте кабачок, морковь, огурец длинными ломтиками с помощью овощечистки.

Редис нарежьте тонкими кольцами, а яблоко произвольными кусочками.

Смешайте нарезанные овощи и фрукты в салатнице и перемешайте руками.

Натрите сыр на терке или мандолине, также можно использовать овощечистку. Смешайте с остальными ингредиентами.

Для приготовления соуса для салата смешайте в небольшой миске масло, жидкий мед, лимонный сок и сдобрите все специями: солью и черным молотым перцем. Заправьте салат и снова перемешайте.

Выложите салат на порционную тарелку, украсьте грецкими орехами, выложите кольца редиса и снова полейте остатками соуса.

Приятного тебе аппетита!