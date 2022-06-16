Рецепт сезонного салата из овощей от Эктора Хименеса-Браво
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
Лето – пора свежих овощей на любой вкус. Чтобы быстро и полезно приготовить из них салат, а рецептом мы с вами поделимся.
Эктор Хименес-Браво после длительной паузы вернул рецепты в свой блог в инстаграмме. Шеф-повар уверен, что кулинария лечит, отрывает от забот и наполняет нас, даже когда на душе тяжело. Он подготовил для читателей сезонный рецепт салата из овощей и фруктов.
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Легкая заправка в салат не отягощает желудок и вам не придется отрабатывать лишние калории в спортзале. Такой салат можно подавать как к праздничному столу, так и к обыденному. Сезонный салат можно назвать бюджетным вариантом, ведь летом все овощи и фрукты можно купить по доступной и оптимальной цене.
Грецкие орехи в блюде можно заменить любыми любимыми, а твердый сыр может быть пармезаном, а может и голландским. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.
Рецепт сезонного овощного салата от Эктора Хименеса-Браво
- Время: 15 минут
- Порции: 1
– 100 граммов моркови;
– 100 граммов кабачка;
– 100 граммов огурца;
– 50 граммов зеленого яблока;
– 20 граммов редиса;
– 30 грамм любимой зелени (петрушка, кинза, мята, базилик);
– 30 граммов твердого сыра;
– 15 граммов грецкого ореха.
Ингредиенты для соуса:
– 30 миллилитров масла;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 20 миллилитров меда;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи под проточной водой. Нарежьте кабачок, морковь, огурец длинными ломтиками с помощью овощечистки.
- Редис нарежьте тонкими кольцами, а яблоко произвольными кусочками.
- Смешайте нарезанные овощи и фрукты в салатнице и перемешайте руками.
- Натрите сыр на терке или мандолине, также можно использовать овощечистку. Смешайте с остальными ингредиентами.
- Для приготовления соуса для салата смешайте в небольшой миске масло, жидкий мед, лимонный сок и сдобрите все специями: солью и черным молотым перцем. Заправьте салат и снова перемешайте.
- Выложите салат на порционную тарелку, украсьте грецкими орехами, выложите кольца редиса и снова полейте остатками соуса.
Приятного тебе аппетита!