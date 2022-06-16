Ектор Хіменес-Браво після тривалої паузи повернув рецепти до свого блогу в інстаграмі. Шеф-кухар впевнений, що кулінарія лікує, відриває від турбот та наповнює нас, навіть коли на душі важко. Він підготував для читачів сезонний рецепт салату з овочів та фруктів.
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Легка заправка до салату не обтяжить шлунок та вам не прийдеться відробляти зайві калорії у спортзалі. Такий салат можна подавати як до святкового столу, так і до буденного. Сезонний салат можна назвати бюджетним варіантом, адже влітку всі овочі та фрукти можна придбати за доступною та оптимальною ціною.
Волоські горіхи у страві можна замінити на будь-які інші улюблені, а твердий сир може бути пармезаном, а може й голандським. Все залежить від ваших смаків та вподобань.
Рецепт сезонного овочевого салату від Ектора Хіменеса-Браво
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Ретельно помийте овочі під проточною водою. Наріжте кабачок, моркву, огірок довгими скибками за допомогою овочечистки.
- Редиску наріжте тонкими кільцями, а яблуко довільними шматочками.
- Змішайте нарізані овочі та фрукти в салатниці та перемішайте руками.
- Натріть твердий сир на тертці або мандоліні, також можна використати овочечистку. Змішайте з рештою інгредієнтів.
- Для приготування соусу для салату змішайте у невеликій мисці олію, рідкий мед, лимонний сік та присмачте все спеціями: сіллю та чорним меленим перцем. Заправте приготованим соусом салат та знову перемішайте.
- Викладіть салат на порційну тарілку, прикрасьте волоськими горіхами, викладіть кільця редиски та знову полийте залишками соусу.
Смачного!