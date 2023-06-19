Впервые о синабонах упоминают еще в 1985 году, когда Рич Комен и его сын Грег решили создать этот кулинарный шедевр. Поскольку первоначальный рецепт имел определенные пробелы, семья начала сотрудничать с Джерилином Брюссом.

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Они долго искали именно ту пропорцию и нашли золотую середину для идеальных синабонов. По этому рецепту от 24 канала, у вас получатся очень рыхлые, вкусные и ароматные домашние синабоны.

Рецепт классических синабонов

Время: 2 часа

2 часа Порции: 12

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов молока;

– 4 – 5 стаканов муки;

– 100 граммов сахара;

– 75 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 яйца;

– 2,5 чайные ложки сухих дрожжей.

Для начинки:

– 2 – 3 столовые ложки молотой корицы;

– 1 стакан сахара;

– 75 граммов сливочного масла.

Для помадки:

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 200 граммов сахарной пудры;

– 50 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сливочного сыра;

– соль.

Приготовление:

Для изготовления смешиваем сухие дрожжи с теплым молоком, добавляем 1 столовую ложку сахара и оставляем в теплом месте под пищевой пленкой.

Через 15 – 20 минут опара будет готова.

Растираем яйца с остальным сахаром, добавляем размягченное сливочное масло и вливаем опару. Солим и перемешиваем тесто.

Просеянную муку добавляем в массу небольшими порциями. Вымешиваем тесто до эластичности около 5 – 7 минут. Накрываем миску с тестом пищевой плёнкой и оставляем в теплом месте отдохнуть на час.

Обходим тесто руками и снова оставляем на час подрасти.

Для начинки смешиваем сахар и корицу.

Готовое рыхлое тесто раскатываем пластом размером 40х40 и толщиной не более 5 мм. Смазываем тесто маслом, посыпаем сахаром и корицей. Три сантиметра от края оставляем пустыми, чтобы синабоны хорошо склеились. Аккуратно закручиваем тесто с начинкой в рулет. Для правильного синабона витков должно быть не больше пяти.

Нарезаем рулет на 12 частей толщиной 3 см. Смазываем противень для выпечки булочек сливочным маслом, выкладываем синабоны на расстоянии 3 – 4 см друг от друга. Накрываем тесто полотенцем и оставляем подрасти на 30 минут.

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем синабоны до золотистой корочки около 18 – 25 минут.

Для помадки взбиваем сливочное масло с творогом, сахарной пудрой, солью и ванильным сахаром. Разогреваем помадку на паровой бане, чтобы лучше покрыть синабоны.

Готовые теплые синабоны смазываем помадкой и подаем на стол.

Приятного аппетита!