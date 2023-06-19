Впервые о синабонах упоминают еще в 1985 году, когда Рич Комен и его сын Грег решили создать этот кулинарный шедевр. Поскольку первоначальный рецепт имел определенные пробелы, семья начала сотрудничать с Джерилином Брюссом.
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Они долго искали именно ту пропорцию и нашли золотую середину для идеальных синабонов. По этому рецепту от 24 канала, у вас получатся очень рыхлые, вкусные и ароматные домашние синабоны.
Рецепт классических синабонов
- Время: 2 часа
- Порции: 12
Приготовление:
- Для изготовления смешиваем сухие дрожжи с теплым молоком, добавляем 1 столовую ложку сахара и оставляем в теплом месте под пищевой пленкой.
- Через 15 – 20 минут опара будет готова.
- Растираем яйца с остальным сахаром, добавляем размягченное сливочное масло и вливаем опару. Солим и перемешиваем тесто.
- Просеянную муку добавляем в массу небольшими порциями. Вымешиваем тесто до эластичности около 5 – 7 минут. Накрываем миску с тестом пищевой плёнкой и оставляем в теплом месте отдохнуть на час.
- Обходим тесто руками и снова оставляем на час подрасти.
- Для начинки смешиваем сахар и корицу.
- Готовое рыхлое тесто раскатываем пластом размером 40х40 и толщиной не более 5 мм. Смазываем тесто маслом, посыпаем сахаром и корицей. Три сантиметра от края оставляем пустыми, чтобы синабоны хорошо склеились. Аккуратно закручиваем тесто с начинкой в рулет. Для правильного синабона витков должно быть не больше пяти.
- Нарезаем рулет на 12 частей толщиной 3 см. Смазываем противень для выпечки булочек сливочным маслом, выкладываем синабоны на расстоянии 3 – 4 см друг от друга. Накрываем тесто полотенцем и оставляем подрасти на 30 минут.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем синабоны до золотистой корочки около 18 – 25 минут.
- Для помадки взбиваем сливочное масло с творогом, сахарной пудрой, солью и ванильным сахаром. Разогреваем помадку на паровой бане, чтобы лучше покрыть синабоны.
- Готовые теплые синабоны смазываем помадкой и подаем на стол.
Приятного аппетита!