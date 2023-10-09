Ткемали из алычи – настоящий вкус Грузии, который можно приготовить дома
9 октября 2023, 16:05Читати новину українською
Давно мечтали об универсальном соусе к мясу, но никак не могли его найти? Попробуйте ткемали – у него нет конкурентов.
Ткемали – традиционный грузинский соус для мяса, в который входит большое количество алычи и специй. Он очень пряный, ароматный и подходит к шашлыкам, стейкам и другим мясным блюдам.
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24 канал подготовил рецепт ткемали из желтой алычи, который вы с легкостью повторите дома.
Рецепт соуса ткемали
- Время: 3 часа
- Порции: 3
– 3 килограмма алычи;
– 9 ложек сахара;
– 400 – 450 граммов воды;
– 18 зубчиков чеснока;
– большой пучок петрушки или кинзы;
– 4,5 чайных ложек соли;
– 4, 5 чайных ложек хмели-сунели;
– 2 – 3 штуки красного острого перца чили.
Приготовление:
- Тщательно моем алычу, отвариваем ее в кастрюле с водой в течение 30 минут до мягкого состояния.
- Перетираем через сито, чтобы избавиться от косточек.
- Перебиваем алычу в блендере до однородного состояния. Отправляем пюре в кастрюлю и варим еще 30 минут до испарения лишней жидкости.
- Добавляем в пюре сахар, соль и хмели-сунели. Перемешиваем и выжимаем до пюре чеснок.
- Нарезаем средними кусками перец чили и отправляем в пюре. Варим массу еще 30 минут.
- Нарезаем зелень и отправляем в алычи. Перебиваем соус блендером до однородной массы.
- Перекладываем соус в чистые и стерилизованные банки, накрываем крышками. На дно большой кастрюли кладем полотенце, заливаем все водой и кладем банки. Стерилизуем ткемали в течение 10 минут.
- Закрываем соус, переворачиваем верх дном и накрываем полотенцем. Охлаждаем банки при комнатной температуре.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сливовую галету к чаю за рецептом.