Ткемали из алычи – настоящий вкус Грузии, который можно приготовить дома

Давно мечтали об универсальном соусе к мясу, но никак не могли его найти? Попробуйте ткемали – у него нет конкурентов.

Ткемали – традиционный грузинский соус для мяса, в который входит большое количество алычи и специй. Он очень пряный, ароматный и подходит к шашлыкам, стейкам и другим мясным блюдам.

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24 канал подготовил рецепт ткемали из желтой алычи, который вы с легкостью повторите дома.

Рецепт соуса ткемали

Время: 3 часа

3 часа Порции: 3

– 3 килограмма алычи;– 9 ложек сахара;– 400 – 450 граммов воды;– 18 зубчиков чеснока;– большой пучок петрушки или кинзы;– 4,5 чайных ложек соли;– 4, 5 чайных ложек хмели-сунели;– 2 – 3 штуки красного острого перца чили.

Приготовление:

Тщательно моем алычу, отвариваем ее в кастрюле с водой в течение 30 минут до мягкого состояния.

Перетираем через сито, чтобы избавиться от косточек.

Перебиваем алычу в блендере до однородного состояния. Отправляем пюре в кастрюлю и варим еще 30 минут до испарения лишней жидкости.

Добавляем в пюре сахар, соль и хмели-сунели. Перемешиваем и выжимаем до пюре чеснок.

Нарезаем средними кусками перец чили и отправляем в пюре. Варим массу еще 30 минут.

Нарезаем зелень и отправляем в алычи. Перебиваем соус блендером до однородной массы.

Перекладываем соус в чистые и стерилизованные банки, накрываем крышками. На дно большой кастрюли кладем полотенце, заливаем все водой и кладем банки. Стерилизуем ткемали в течение 10 минут.

Закрываем соус, переворачиваем верх дном и накрываем полотенцем. Охлаждаем банки при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

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