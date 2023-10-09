Ткемалі з аличі – справжній смак Грузії, який можна приготувати вдома
9 жовтня 2023, 16:05Читать новость на русском
Давно мріяли про універсальний соус до м'яса, але ніяк не могли його знайти? Спробуйте ткемалі – йому не має конкурентів.
Ткемалі – традиційний грузинський соус до м'яса, у який входить велика кількість аличі та спецій. Він надзвичайно пряний, ароматний та підходить до шашликів, стейків й інших м'ясних страв.
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24 канал підготував рецепт ткемалі з жовтої аличі, який ви з легкістю повторите вдома.
Рецепт соусу ткемалі
- Час: 3 години
- Порції: 3
– 3 кілограми аличі;
– 9 ложок цукру;
– 400 – 450 грамів води;
– 18 зубчиків часнику;
– великий пучок петрушки або кінзи;
– 4,5 чайних ложок солі;
– 4, 5 чайних ложок хмелі-сунелі;
– 2 – 3 штуки червоного гострого перцю чилі.
Приготування:
- Ретельно миємо аличу, далі відварюємо її у каструлі з водою протягом 30 хвилин до м'якого стану.
- Перетираємо через сито, щоб позбутися кісточок.
- Перебиваємо аличу в блендері до однорідного стану. Відправляємо пюре назад в каструлю та варимо ще 30 хвилин до випарування зайвої рідини.
- Додаємо до пюре цукор, сіль та хмелі-сунелі. Перемішуємо і вичавлюємо до пюре часник.
- Нарізаємо середніми шматками перець чилі та відправляємо до пюре. Варимо масу ще 30 хвилин.
- Нарізаємо зелень та відправляємо до аличі.Перебиваємо соус блендером до однорідної маси.
- Перекладаємо соус до чистих і стерилізованих банок, накриваємо кришками. На дно великої каструлі кладемо рушник, заливаємо все водою та кладемо банки. Стерилізуємо ткемалі протягом 10 хвилин.
- Закриваємо соус, перевертаємо верх дном та накриваємо рушником. Охолоджуємо банки при кімнатній температурі.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати сливову галету до чаю за рецептом.