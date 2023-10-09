Очень простой, быстрый и универсальный рецепт сладкой галеты, ее модная готовить с любыми фруктами и ягодами. Саму галету готовить очень легко, ведь тесто не требует много времени и особых навыков.

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Мы предлагаем попробовать галету со сливами. Она получается сочной и очень вкусной.

Рецепт сливовой галеты

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Приготовление:

  • В просеянную муку добавляем холодное масло и перетираем в крошку. Домашний сыр, яйцо, ваниль, сахар добавляем в крошку и замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и отправляем холодильник на 20 минут, чтобы тесто стабилизировалось.
  • Тем временем нарезаем сливы ломтиками.
  • Тесто раскатываем в пласт, посыпаем крахмалом, выкладываем сливы, снова крахмал (можно посыпать сахаром).
  • Заворачиваем бортики, смазываем желтком и отправляем в духовку на 180 градусов на 35 – 40 минут.

Приятного аппетита!