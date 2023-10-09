Очень простой, быстрый и универсальный рецепт сладкой галеты, ее модная готовить с любыми фруктами и ягодами. Саму галету готовить очень легко, ведь тесто не требует много времени и особых навыков.
Читайте также Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра
Мы предлагаем попробовать галету со сливами. Она получается сочной и очень вкусной.
Рецепт сливовой галеты
- Время: 1 час
- Порции: 4
Приготовление:
- В просеянную муку добавляем холодное масло и перетираем в крошку. Домашний сыр, яйцо, ваниль, сахар добавляем в крошку и замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и отправляем холодильник на 20 минут, чтобы тесто стабилизировалось.
- Тем временем нарезаем сливы ломтиками.
- Тесто раскатываем в пласт, посыпаем крахмалом, выкладываем сливы, снова крахмал (можно посыпать сахаром).
- Заворачиваем бортики, смазываем желтком и отправляем в духовку на 180 градусов на 35 – 40 минут.
Приятного аппетита!