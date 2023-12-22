Торт "Глаза царицы" особенно красиво смотрится на праздничном столе. Придется приложить немного усилий, но поверьте – результат того точно стоит. Гармония бисквита, заварного крема, желе и шоколадной глазури способны поразить каждого.

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Рецепт торта "Глаза царицы"

Время: 1 час 30 минут

Порций: 8

Ингредиенты: белое тесто: – 6 яичных белков;

– 1,5 стакана сахара;

– 1 стакан картофельной муки;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 1/3 стакана масла; темное тесто: – 6 желтков;

– 2 яйца;

– 6 столовых ложек сахара;

– 4 столовые ложки пшеничной муки;

– 1 столовая ложка разрыхлителя;

– 2 столовые ложки какао;

– 1/3 стакана масла; заварной крем: – 2 стакана молока крем-пудинг без сахара;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 ванильный сахар;

– 1 кусок мягкого сливочного масла дополнительно; желе: – 2 желе любимого вкуса;

– 2 столовые ложки сахара; – пачка круглых бисквитных лепешек;

– 1 чайная ложка кофе;

– 0,5 стакана кипятка;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 шоколадная глазурь;

– 3 столовые ложки измельченных орехов.

Приготовление: