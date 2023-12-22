Торт "Глаза царицы" особенно красиво смотрится на праздничном столе. Придется приложить немного усилий, но поверьте – результат того точно стоит. Гармония бисквита, заварного крема, желе и шоколадной глазури способны поразить каждого.

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Рецепт торта "Глаза царицы"

Время: 1 час 30 минут

Порций: 8

Приготовление:

  1. Готовим белое тесто. Взбиваем пену в крепкую пену, добавляем остальные ингредиенты и аккуратно перемешиваем.
  2. Готовим темное тесто. Желтки сбиваем с сахаром до белого цвета. Добавляем мука, смешанная с разрыхлителем, какао и маслом. Все ингредиенты нужно смешать.
  3. Смазываем противень маслом и застилаем бумагой для выпечки. На противень поочередно выкладывайте светлое и темное тесто. Аккуратно все перемешиваем вилкой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Бисквит даем остыть.
  4. Беремся за крем. Варим в 2 стаканах молока, добавляем сахар и ванильный сахар. Пудинговую массу следует охладить. Затем смешайте пудинг с мягким маслом. Кофе завариваем в кипятке, добавляем сахар, перемешиваем и даем остыть.
  5. Готовим желе.
  6. Корж разрезаем на две части. Один бисквитный корж нужно намазать половиной крема. Затем на бисквитные лепешки выложить крем, слегка пропитанный кофе. Между бисквитами выкладываем застывшее желе.
  7. Остальный крем вылить на желе. Накрываем торт другим коржом.
  8. В завершение покрываем торт глазурью и посыпаем орехами. Ставим в холодильник, чтобы лепешки хорошо пропитались.