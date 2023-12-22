Торт "Глаза царицы" особенно красиво смотрится на праздничном столе. Придется приложить немного усилий, но поверьте – результат того точно стоит. Гармония бисквита, заварного крема, желе и шоколадной глазури способны поразить каждого.
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Рецепт торта "Глаза царицы"
Время: 1 час 30 минут
Порций: 8
Приготовление:
- Готовим белое тесто. Взбиваем пену в крепкую пену, добавляем остальные ингредиенты и аккуратно перемешиваем.
- Готовим темное тесто. Желтки сбиваем с сахаром до белого цвета. Добавляем мука, смешанная с разрыхлителем, какао и маслом. Все ингредиенты нужно смешать.
- Смазываем противень маслом и застилаем бумагой для выпечки. На противень поочередно выкладывайте светлое и темное тесто. Аккуратно все перемешиваем вилкой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Бисквит даем остыть.
- Беремся за крем. Варим в 2 стаканах молока, добавляем сахар и ванильный сахар. Пудинговую массу следует охладить. Затем смешайте пудинг с мягким маслом. Кофе завариваем в кипятке, добавляем сахар, перемешиваем и даем остыть.
- Готовим желе.
- Корж разрезаем на две части. Один бисквитный корж нужно намазать половиной крема. Затем на бисквитные лепешки выложить крем, слегка пропитанный кофе. Между бисквитами выкладываем застывшее желе.
- Остальный крем вылить на желе. Накрываем торт другим коржом.
- В завершение покрываем торт глазурью и посыпаем орехами. Ставим в холодильник, чтобы лепешки хорошо пропитались.