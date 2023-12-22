"Глаза царицы": рецепт десерта, который точно стоит попробовать на праздники
Источник:przyslijprzepis
Десерты – непременный атрибут любого торжества. Если выбрать удачный рецепт – ваш стол будет просто непревзойденным.
Торт "Глаза царицы" особенно красиво смотрится на праздничном столе. Придется приложить немного усилий, но поверьте – результат того точно стоит. Гармония бисквита, заварного крема, желе и шоколадной глазури способны поразить каждого.
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Рецепт торта "Глаза царицы"
Время: 1 час 30 минут
Порций: 8
Ингредиенты:
белое тесто:
– 6 яичных белков;
– 1,5 стакана сахара;
– 1 стакан картофельной муки;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 1/3 стакана масла;
темное тесто:
– 6 желтков;
– 2 яйца;
– 6 столовых ложек сахара;
– 4 столовые ложки пшеничной муки;
– 1 столовая ложка разрыхлителя;
– 2 столовые ложки какао;
– 1/3 стакана масла;
заварной крем:
– 2 стакана молока крем-пудинг без сахара;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 ванильный сахар;
– 1 кусок мягкого сливочного масла дополнительно;
желе:
– 2 желе любимого вкуса;
– 2 столовые ложки сахара;
– пачка круглых бисквитных лепешек;
– 1 чайная ложка кофе;
– 0,5 стакана кипятка;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 шоколадная глазурь;
– 3 столовые ложки измельченных орехов.
Приготовление:
- Готовим белое тесто. Взбиваем пену в крепкую пену, добавляем остальные ингредиенты и аккуратно перемешиваем.
- Готовим темное тесто. Желтки сбиваем с сахаром до белого цвета. Добавляем мука, смешанная с разрыхлителем, какао и маслом. Все ингредиенты нужно смешать.
- Смазываем противень маслом и застилаем бумагой для выпечки. На противень поочередно выкладывайте светлое и темное тесто. Аккуратно все перемешиваем вилкой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Бисквит даем остыть.
- Беремся за крем. Варим в 2 стаканах молока, добавляем сахар и ванильный сахар. Пудинговую массу следует охладить. Затем смешайте пудинг с мягким маслом. Кофе завариваем в кипятке, добавляем сахар, перемешиваем и даем остыть.
- Готовим желе.
- Корж разрезаем на две части. Один бисквитный корж нужно намазать половиной крема. Затем на бисквитные лепешки выложить крем, слегка пропитанный кофе. Между бисквитами выкладываем застывшее желе.
- Остальный крем вылить на желе. Накрываем торт другим коржом.
- В завершение покрываем торт глазурью и посыпаем орехами. Ставим в холодильник, чтобы лепешки хорошо пропитались.