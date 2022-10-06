Мечта каждого ребенка: торт из кукурузных палочек и сгущенки
Источник:инстаграмм Николая Люлька
От чего никогда не откажется ребенок? Правильно, от вареной сгущенки и кукурузных палочек. А что если мы объединим эти ингредиенты в один вкусный десерт? Вкусность!
Вкусный и быстрый торт из кукурузных палочек и вареной сгущенки пригодится всем родителям и любителям сладкого.
Читайте также Рецепт куриных голеней в беконе, идеально подходящих для застолья с семьей или друзьями
Чтобы приготовить такой торт, вам нужен минимум продуктов и кулинарных навыков. Торт без духовки, кондитерских манипуляций и техник.
Украинский шеф-повар и финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона воспитывает дочь и сына. Он знает, что любят его дети и, как угодить им всего за час-два. Кулинар поделился вкусным и быстрым рецептом сладкого торта из кукурузных палочек и вареной сгущенки.
Рецепт торта из кукурузных палочек и сгущенки
- Время: 1 – 2 часа
- Порции: 6
– 150 граммов кукурузных палочек;
– 250 граммов вареной сгущенки;
– 150 граммов сливочного масла;
– 100 граммов любимых орехов (грецкие, миндаль, или фундук).
Приготовление:
- В миске смешайте сливочное масло и вареную сгущенку. Отправьте все на паровую баню и перемешивайте до однородного жидкого состояния.
- Каждую кукурузную палочку разрежьте пополам. Орехи измельчите ножом.
- Смешайте все ингредиенты и втрамбуйте в круглую разъемную форму. Накройте слоем пищевой пленки и отправьте торт в холодильник на несколько часов.
- Достаньте торт, нашинкуйте порционными кусками и наслаждайтесь.
Приятного тебе аппетита!