Мечта каждого ребенка: торт из кукурузных палочек и сгущенки

6 октября 2022 , 16:12
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Источник:

инстаграмм Николая Люлька

От чего никогда не откажется ребенок? Правильно, от вареной сгущенки и кукурузных палочек. А что если мы объединим эти ингредиенты в один вкусный десерт? Вкусность!

Вкусный и быстрый торт из кукурузных палочек и вареной сгущенки пригодится всем родителям и любителям сладкого.

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Чтобы приготовить такой торт, вам нужен минимум продуктов и кулинарных навыков. Торт без духовки, кондитерских манипуляций и техник.

Украинский шеф-повар и финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона воспитывает дочь и сына. Он знает, что любят его дети и, как угодить им всего за час-два. Кулинар поделился вкусным и быстрым рецептом сладкого торта из кукурузных палочек и вареной сгущенки.

Рецепт торта из кукурузных палочек и сгущенки

  • Время: 1 – 2 часа
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 150 граммов кукурузных палочек;
– 250 граммов вареной сгущенки;
– 150 граммов сливочного масла;
– 100 граммов любимых орехов (грецкие, миндаль, или фундук).

Приготовление:

  • В миске смешайте сливочное масло и вареную сгущенку. Отправьте все на паровую баню и перемешивайте до однородного жидкого состояния.
  • Каждую кукурузную палочку разрежьте пополам. Орехи измельчите ножом.
  • Смешайте все ингредиенты и втрамбуйте в круглую разъемную форму. Накройте слоем пищевой пленки и отправьте торт в холодильник на несколько часов.
  • Достаньте торт, нашинкуйте порционными кусками и наслаждайтесь.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак