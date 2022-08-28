Бюджетный вариант вяленых помидоров на зиму
Источник:инстаграммы Valeriia Veligura
Вяленые помидоры прекрасно сочетаются с разными ингредиентами в закусках или других блюдах. Чтобы приобрести баночку такой вкусности в магазине, вам нужно выложить немалую сумму, но мы знаем, как вы можете сэкономить. Давайте готовить их дома!
Вяленые томаты считают настоящим деликатесом и добавляют в блюда исключительно, чтобы подчеркнуть и завершить общую презентацию. Но, если разобраться, приготовить такую вкусняшку "не за все деньги" можно дома, не прилагая много усилий.
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В первую очередь мы поделимся с вами вариантами, куда их можно использовать. Итак, вяленые помидоры можно добавить к сэндвичам, брускету, к салатам, пасте или мясным блюдам.
Рецепт вяленых томатов
- Время: 4 – 8 часов
- Порции: 1 – 2
– 1 килограмм томатов черри;
– 6 зубчиков чеснока;
– оливковое масло;
– итальянские травы.
Приготовление:
- Предварительно вымытые и просушенные томаты разрежьте пополам. По желанию можно удалить семена.
- Накройте противень слоем пергамента для выпечки и выложите на него половинки томатов. Немножко посыпьте все солью и сухой смесью итальянских трав.
- Хаотически разложите грубые кусочки чеснока и сбрызните маслом.
- Разогрейте духовку до 80 градусов и отправьте противень с помидорами сушиться на 4 часа. Время от времени открывайте дверь духовки, чтобы получалась влага.
- Время приготовления указано относительное, ведь все зависит от духовки и размеров томатов. Главное не пересушить томаты, они должны быть немного влажными и эластичными, но не пересушенными и хрупкими.
- Готовые помидоры выложите в банки слоями: томаты, специи, чеснок, оливковое масло. Закройте банку крышкой и оставьте до полного охлаждения.
Храните такие помидоры в холодильнике. Приятного тебе аппетита!