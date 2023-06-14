Паштет, тушеные в сметане и по-корейски: то рецепты чесночных стрелок, которые так смакуют
14 июня 2023, 18:47Читати новину українською
Источник:Їсти
Чесноковые стрелки – ингредиент, который трудно назвать популярным. А зря – блюда из него всегда особенные.
В приготовлении чесночных стрелок нет ничего тяжелого, с ними справится даже новичок. Вот несколько простых рецептов, которые позволят внести что-нибудь новое в повседневное меню.
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Чеснок стрелки в сметане
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 300 грамм чесночных стрелок;
– 200 миллилитров сметаны;
– 1 столовая ложка муки;
– соль, перец по вкусу;
– зелень по вкусу;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Тщательно промойте чесночные стрелки и нарежьте куски по 3 – 4 сантиметра.
- Разогрейте сковороду на среднем огне, влейте туда масло для жарки. Выложите стрелки и тушите под крышкой 15 минут, пока они не размякнут. Иногда помешивайте.
- Добавьте специи по вкусу.
- Всыпьте муку и перемешайте, чтобы она распределилась равномерно.
- Влейте сметану и доведите все до кипения и загустения.
- Всыпьте иссеченную зелень, снова перемешайте и тушите еще минут 5 – 7 и выключите огонь.
- Подавайте стрелки с любимым гарниром и мясом на гриле.
Паштет из сала и чесночных стрелок
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 500 грамм стрелок чеснока;
– 1 килограмм соленого сала;
– соль, перец по вкусу;
– укроп и петрушка по вкусу.
Приготовление:
- Чеснок стрелки помойте и нарежьте на произвольные куски.
- Пропустите сало и стрелки чеснока через мясорубку.
- Нашинкуйте мелко зелень.
- Добавьте в паштет специи и зелень и все перемешайте.
Чесноковые стрелки по-корейски
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 грамм чесночных стрелок;
– 1 перец красный острый;
– 1 морковь;
– 50 миллилитров соуса соевого;
– 1 столовая ложка уксуса рисового;
– 8 гвоздик;
– 1 чайная ложка кориандра молотого;
– кунжут, соль и перец по вкусу;
– 2 столовых ложки масла.
Приготовление:
- Вымойте и мелко нарежьте красный перец.
- Смешайте перец со специями.
- Чеснок стрелки помойте и нарежьте на полоски.
- Моркву натріть на терці на спеції терці для приготування страв "по-корейськи".
- Разогрейте сковороду и влейте туда масло, обмажьте сначала перец, затем добавьте морковь.
- В конце вкиньте туда чесночные стрелки и еще тушите 5 минут до готовности.
- Добавьте остальные ингредиенты: соевый соус, рисовый уксус и кунжут.
- Перемешайте и оставьте на огне еще две минуты.
- Подавать можно горячими и прохладными.