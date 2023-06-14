Паштет, тушеные в сметане и по-корейски: то рецепты чесночных стрелок, которые так смакуют

Чесноковые стрелки – ингредиент, который трудно назвать популярным. А зря – блюда из него всегда особенные.

В приготовлении чесночных стрелок нет ничего тяжелого, с ними справится даже новичок. Вот несколько простых рецептов, которые позволят внести что-нибудь новое в повседневное меню.

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Чеснок стрелки в сметане

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Просто и вкусно / Фото Їсти

Ингредиенты

300 грамм чесночных стрелок;

– 200 миллилитров сметаны;

– 1 столовая ложка муки;

– соль, перец по вкусу;

– зелень по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление:

Тщательно промойте чесночные стрелки и нарежьте куски по 3 – 4 сантиметра.

Разогрейте сковороду на среднем огне, влейте туда масло для жарки. Выложите стрелки и тушите под крышкой 15 минут, пока они не размякнут. Иногда помешивайте.

Добавьте специи по вкусу.

Всыпьте муку и перемешайте, чтобы она распределилась равномерно.

Влейте сметану и доведите все до кипения и загустения.

Всыпьте иссеченную зелень, снова перемешайте и тушите еще минут 5 – 7 и выключите огонь.

Подавайте стрелки с любимым гарниром и мясом на гриле.

Паштет из сала и чесночных стрелок

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты

500 грамм стрелок чеснока;

– 1 килограмм соленого сала;

– соль, перец по вкусу;

– укроп и петрушка по вкусу.

Приготовление:

Чеснок стрелки помойте и нарежьте на произвольные куски.

Пропустите сало и стрелки чеснока через мясорубку.

Нашинкуйте мелко зелень.

Добавьте в паштет специи и зелень и все перемешайте.

Чесноковые стрелки по-корейски

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 грамм чесночных стрелок;

– 1 перец красный острый;

– 1 морковь;

– 50 миллилитров соуса соевого;

– 1 столовая ложка уксуса рисового;

– 8 гвоздик;

– 1 чайная ложка кориандра молотого;

– кунжут, соль и перец по вкусу;

– 2 столовых ложки масла.

Приготовление: