У приготуванні часникових стрілок немає нічого важкого, з ними впорається навіть новачок. Ось кілька простих рецептів, які дозволять внести щось нове у повсякденне меню.
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Часникові стрілки в сметані
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Просто і смачно / Фото Їсти
Приготування:
- Ретельно промийте часникові стрілки та наріжте на шматки по 3-4 сантиметри.
- Розігрійте пательню на середньому вогні, влийте туди олію для смаження. Викладіть стрілки та тушкуйте під кришкою 15 хвилин поки вони не розм’якнуть. Час від часу помішуйте.
- Додайте спеції до смаку.
- Всипте борошно і перемішайте, щоб воно розподілилось рівномірно.
- Влийте сметану та доведіть все до кипіння та загустіння.
- Всипте посічену зелень, знову перемішайте та тушкуйте ще хвилин 5-7 та вимкнути вогонь.
- Подавайте стрілки з улюбленим гарніром та м'ясом на грилі.
Паштет з сала та часникових стрілок
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Часникові стрілки помийте та наріжте на довільні куски.
- Пропустіть сало і стрілки часнику через м`ясорубку.
- Нашаткуйте дрібно зелень.
- Додайте до паштету спеції та зелень і все перемішайте.
Часникові стрілки по-корейськи
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Помийте та дрібно наріжте червоний перець.
- Змішайте перець зі спеціями.
- Часникові стрілки помийте та наріжте на смужки.
- Моркву натріть на терці на спеції терці для приготування страв "по-корейськи".
- Розігрійте пательню та влийте туди олію, обмажте спочатку перець, згодом додайте моркву.
- Вкінці вкиньте туди часникові стрілки і ще тушкуйте 5 хвилин до готовності.
- Додайте решту інгредієнтів: соєвий соус, рисовий оцет та кунжут.
- Перемішайте та залиште на вогні ще на дві хвилини.
- Подавати можна гарячими та холодними.