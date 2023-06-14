У приготуванні часникових стрілок немає нічого важкого, з ними впорається навіть новачок. Ось кілька простих рецептів, які дозволять внести щось нове у повсякденне меню.

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Часникові стрілки в сметані

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Просто і смачно / Фото Їсти

Приготування:

  • Ретельно промийте часникові стрілки та наріжте на шматки по 3-4 сантиметри.
  • Розігрійте пательню на середньому вогні, влийте туди олію для смаження. Викладіть стрілки та тушкуйте під кришкою 15 хвилин поки вони не розм’якнуть. Час від часу помішуйте.
  • Додайте спеції до смаку.
  • Всипте борошно і перемішайте, щоб воно розподілилось рівномірно.
  • Влийте сметану та доведіть все до кипіння та загустіння.
  • Всипте посічену зелень, знову перемішайте та тушкуйте ще хвилин 5-7 та вимкнути вогонь.
  • Подавайте стрілки з улюбленим гарніром та м'ясом на грилі.

Паштет з сала та часникових стрілок

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  • Часникові стрілки помийте та наріжте на довільні куски.
  • Пропустіть сало і стрілки часнику через м`ясорубку.
  • Нашаткуйте дрібно зелень.
  • Додайте до паштету спеції та зелень і все перемішайте.

Часникові стрілки по-корейськи

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  • Помийте та дрібно наріжте червоний перець.
  • Змішайте перець зі спеціями.
  • Часникові стрілки помийте та наріжте на смужки.
  • Моркву натріть на терці на спеції терці для приготування страв "по-корейськи".
  • Розігрійте пательню та влийте туди олію, обмажте спочатку перець, згодом додайте моркву.
  • Вкінці вкиньте туди часникові стрілки і ще тушкуйте 5 хвилин до готовності.
  • Додайте решту інгредієнтів: соєвий соус, рисовий оцет та кунжут.
  • Перемішайте та залиште на вогні ще на дві хвилини.
  • Подавати можна гарячими та холодними.