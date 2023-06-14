У приготуванні часникових стрілок немає нічого важкого, з ними впорається навіть новачок. Ось кілька простих рецептів, які дозволять внести щось нове у повсякденне меню.

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Часникові стрілки в сметані

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Просто і смачно / Фото Їсти

Інгредієнти:

– 300 грамів часникових стрілок;

– 200 мілілітрів сметани;

– 1 столова ложка борошна;

– сіль, перець до смаку;

– зелень до смаку;

– олія для смаження.

Приготування:

Ретельно промийте часникові стрілки та наріжте на шматки по 3-4 сантиметри.

Розігрійте пательню на середньому вогні, влийте туди олію для смаження. Викладіть стрілки та тушкуйте під кришкою 15 хвилин поки вони не розм’якнуть. Час від часу помішуйте.

Додайте спеції до смаку.

Всипте борошно і перемішайте, щоб воно розподілилось рівномірно.

Влийте сметану та доведіть все до кипіння та загустіння.

Всипте посічену зелень, знову перемішайте та тушкуйте ще хвилин 5-7 та вимкнути вогонь.

Подавайте стрілки з улюбленим гарніром та м'ясом на грилі.

Паштет з сала та часникових стрілок

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів стрілок часнику;

– 1 кілограм солоного сала;

– сіль, перець до смаку

– кріп та петрушка до смаку.

Приготування:

Часникові стрілки помийте та наріжте на довільні куски.

Пропустіть сало і стрілки часнику через м`ясорубку.

Нашаткуйте дрібно зелень.

Додайте до паштету спеції та зелень і все перемішайте.

Часникові стрілки по-корейськи

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів часникових стрілок;

– 1 перець червоний гострий;

– 1 морква;

– 50 мілілітрів соусу соєвого;

– 1 столова ложка оцету рисового;

– 8 гвоздик;

– 1 чайна ложка коріандру меленого;

– кунжут, сіль та перець до смаку;

– 2 столові ложки олії.

Приготування: