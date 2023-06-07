Вкусно и недорого: сочные идеи приготовления картофеля на гриле – возьмите с собой на пикник
7 июня 2023, 21:30Читати новину українською
Источник:Beszamel
Гриль-сезон в самом разгаре. Картофель может стать отличным дополнением к сочному мясу на огне.
Запеченный картофель на гриле – это вкусное блюдо за небольшие деньги. Вкусно приготовить ее и аппетитно подать на стол сможет даже начинающий.
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Рецепт картофеля с беконом
- Время: 1 час
- Порций: 3
– 12 картофелин;
– 8 ломтиков копченого бекона;
– 2 средние луковицы;
– чабрец по вкусу;
– перец по вкусу;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Сырой картофель нарежьте кружочками, беконом и луком кубиками.
- Перемешайте в миске, посыпьте специями по желанию и отставьте на несколько часов.
- Затем выложите на алюминиевую фольгу порции по желанию (они не должны быть слишком большими, потому что они долго запекаются), заверните и выставьте на решетку.
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Выпекайте примерно 20 минут.
Рецепт картошки с сыром
- Время: 1 час
- Порций: 2
– 8 средних картофелин;
– 3 столовые ложки масла;
– 2 пучка шнит-лука;
– 250 граммов сыра;
– 3 столовые ложки греческого йогурта;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель почистите, обсушите, несколько раз наколите вилкой, разрежьте пополам и сложите две половинки вместе.
- Заверните алюминиевую фольгу и обжарьте на гриле до мягкости.
- Зеленый лук измельчите, соедините с творогом и йогуртом, посолите и поперчите.
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После запекания разверните фольгу, разложите картофель и на горячие половинки выложите творог.